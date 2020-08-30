Zincirinden kurtulan boğa sahibini hastanelik etti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bağlı olduğu zincirden kurtularak dışarı çıkan boğa duyduğu ses üzerine evinden dışarı çıkan sahibi Ç.G.'ye (56) aniden boynuz darbeleri ile saldırdı.
Yaralanan kadın komşular tarafından fark edilince 112'ye ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SU-27 savaş uçağının tehlikeli manevrası ABD tarafından yayınlandıABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.