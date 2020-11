Ağız Ve Diş Sağlığı (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ağız ve diş sağlığı bölümü her zaman için diş hekimlerinin yanında çalışmak için okunacak bir önlisans bölümüdür. Ağız ve diş sağlığından mezun olan kişiler diş hekiminin isteği üzerine dolgu gibi bazı yardımcı işleri yaparlar.



Ağız ve Diş Sağlığı (Myo) Bölümü Nedir?



Genel olarak Ağız ve Diş Sağlığı aslen bir önlisans programı olup bölümün amacı çalışacak kişiler için diş hekiminin yanında verilecek olan dolgu, diş teli gibi pek çok ürünün hazırlanmasında görevini yapacak kişileri yetiştirerek sektörlere katkı vermeleri beklenmektedir.



Ağız ve Diş Sağlığı adlı bölümü tercih etmeyi düşünmekte olan öğrencilerde genel olarak disiplinli, sorumluluk sahibi, otoriter, soğukkanlı ve de sağlık sektörüne karşı çok ilgili olması her daim aranan başlıca özellikler arasında yer almaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı bölümleri her zaman 2 yıllık bir eğitim vermektedir. Öğrencilerin bu bölümlerden mezun olabilmeleri için genel olarak 120 AKTS haklarını doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca kişiler üniversitelerinin mezuniyet koşullarını da tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.



Ağız ve Diş Sağlığı (Myo) Bölümü Dersleri Nelerdir?



Günümüzde ağız ve diş sağlığı bölümünden mezun olan öğrencileri 4 dönemlik bir eğitim hayatları ile birlikte temel tıp bilimi ve de anestezi üzerine pek çok ders ile de karşı karşıya geleceklerdir. Ayrıca ağız ve diş sağlığı bölümlerinin tercih listesinde bulundurmuş olan aday öğrenciler için alınan bölüm dersleri aşağıdaki gibidir.



Bunlar;

Dental Anatomi ve Morfoloji, Ağız ve Diş Sağlığına Giriş, Temel Mikrobiyoloji, Dental Maddeler, Alet Bilgisi, Koruyucu Diş Hekimliği, Ağız, Diş, Çene Hastalıklarının Cerrahisi, Sterilizasyon Esasları ve de Yöntemleri, Ağız, Diş, Çene Radyolojisi ve de Korunma Yöntemleri ile Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı başta olmak üzere pek çok dersten 2 yıl süresince sorumlu olacaklardır.



Kişiler bu dersleri başarılı şekilde bitirdikleri zaman Ağız ile Diş Sağlığı Önlisans Diplomasını da elde edeceklerdir. Ağız ile Diş Sağlığı öğrenimi görecek öğrencileri için DGS ile birlikte geçebilecekleri olan 4 yıllık lisans bölümü ise Sağlık Yönetimi olmaktadır.



Ağız ve Diş Sağlığı (Myo) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olan bireylerden genel olarak diş hekimlerinin onlara vermiş olduğu dolgu ya da diş teli gibi pek çok çeşitli ürünün hazırlanması için birçok görevleri başarılı ve doğru bir şekilde yapmaları istenmektedir.



Ağız ve Diş Sağlığı (Myo) Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?



Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olan her yıl pek çok sayıda kişi yer almaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı bölümü mezunu olan kişilerin çalışmayı seçecek olduğu başlıca sektörel bazlı yerler tüm üniversite hastaneleri, bazı özel hastaneler, eğitim ve de araştırma hastaneleri ile birlikte devlet hastaneleri olmaktadır. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı bölümü mezunu olan kişilerin çalışma ve iş olanakları çok geniştir.