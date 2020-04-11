Akademisyen Nasıl Olunur? Üniversitede Akademisyen Olma Şartları

Çağımızın en saygın meslekleri arasında yer alan akademisyenlik, herhangi bir dalda eğitim alarak gerçekleştirilir. Tabii sadece bununla sınırlı değildir.



Akademisyen Nasıl Olunur?



Akademisyen olabilmek için o dalda ve o dal ile ilgili gerekli araştırmalar lisansüstü eğitim üzerinden tamamlanmalıdır. Akademisyen olan kişiler lisans eğitimi ile beraber ilgili dal üzerinde lisansüstü eğitimini tamamlamak suretiyle, bilgi dağarcığını genişleterek o konu hakkında uzman hale gelir. Böylece bilimsel projelere katkı sağlamak, gözlem ve deneysel çalışmalara imza atmak ile beraber pek çok alanda görev alır. En önemlisi eğitim öğretim çalışmalarında görev alarak öğrencilere ders verir.



Günümüzde akademisyenler değişik unvanlar ve dereceler üzerinden farklılık gösterir. Bu unvan ve dereceler zaman içerisinde süre ile alakalı olarak sağlanır. Bu konuda çevirmen, okutman, öğretim üyesi, araştırma görevlisi, araştırma görevlisi doktor, doçent doktor, profesör ve profesör doktor gibi unvan açısından yukarı doğru bir derece gösterir.



Üniversitede Akademisyen Olma Şartları



Üniversitede akademisyen olabilmek için belli başlı bazı koşul ve şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar belli bir deneyim, bilgi birikimi, zaman ve istek gerektirmektedir.



- Öncelikle lisans eğitimini tamamlamak gerekir,

- ALES ya da YDS sınavında gerekli taban puan alınmalıdır,

- ALES'ten en az 70 YDS’den ise en az 50 puan alınması gerekir,

- Alınan bu puanlar üzerinden yüksek lisans eğitimi tamamlanmalıdır,

- Yüksek lisans öncesi belli bir yazılı ve sözlü mülakat yapılabilir,

- Daha sonra belirlenmiş kriterler doğrultusunda doktora aşamasının tamamlanması gerekir,

- Tez aşaması ile beraber gerekli yazılı sınav üzerinden süreç tamamlanır,



Akademisyen olmak pek kolay değildir ancak gerekli çalışmalar yerine getirildiği takdirde bunu başarmak mümkün. Mutlaka bilgi birikim doğrultusunda lisans ve lisansüstü eğitiminin eksiksiz şekilde tamamlanması büyük öneme sahiptir. Kişi okuduğu kendi üniversitesinde ya da farklı üniversitelerde akademisyen olarak çalışma hakkını elde edebilir.