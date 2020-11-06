Beden Eğitimi Öğretmeni Nasıl Olunur? Spor Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Beden eğitimi öğretmeni, anaokulu döneminden başlayarak lise dönemine kadar öğrencilerin fiziksel aktiviteler yapmalarını sağlarlar.



Beden Eğitimi Öğretmeni Nedir?



Beden eğitimi öğretmeni çocukların ve gençlerin okuldaki kültürel derslerin yanı sıra fiziksel aktivitelerde bulunmalarını sağlarlar. Özellikle bu aktiviteler sayesinde çocukların motor becerileri ve fiziksel gelişimleri artar. Beden eğitimi öğretmenleri öğrencilerin fiziksel aktiviteler yapmalarının yanı sıra sağlıklı bir şekilde beslenmelerini de sağlarlar.



Beden eğitimi öğretmenlerinin tavsiyeleri sayesinde öğrencilerin yeme alışkanlıkları ve egzersiz ritüelleri belirlenir. Sağlıklı yaşam için beden eğitimi öğretmenlerinin verdiği dersler çok önemlidir. Beden eğitimi öğretmeni olmak için belli başlı dersler almak gerekir. Bu eğitimlerin ardından ise gerek devlet kuruluşlarında gerekse özel okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmak mümkün. Devlet okullarına beden eğitimi öğretmeni olarak atanmak için KPSS'ye girilmesi gereklidir.



Beden Eğitimi Öğretmeni Ne İş Yapar?



Beden eğitimi öğretmenleri öğrencilerin fiziksel aktiviteler yaparak beden sağlığını korumalarını sağlar. Beden eğitimi derslerinde spor dalları ile ilgili temel bilgiler aktarılır.



Beden eğitimi öğretmenleri okul takımları kurarak yetenekli öğrencileri de bu takımlara alırlar. Aynı zamanda okul standartlarına ve müfredata göre beden eğitimi dersleri tasarlanarak planlamalar yapılır. Bu planlamaların ardından ders programı da oluşturulur.



Beden eğitimi öğretmenleri fiziksel eğitim ortamının öğrenciler için temiz ve yeterli olması sağlanır. Bunun yanı sıra tüm öğrencilere yönelik spor, oyun ve vücut hareketlerine dayalı egzersizler ve sporlar yapılır. Okul içerisindeki yeterli ekipmanlar ile birlikte sportif faaliyetlere de katılım sağlanır. Beden eğitimi öğretmenleri öğrencilere kolektif ve kişisel gelişim hedefleri oluştururlar.



Beden Eğitimi Öğretmeni Nasıl Olunur?



Beden eğitimi öğretmeni olmak için bazı eğitimleri almak gerekir. Öncelikle üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Antrenörlük gibi bölümlerden birinden mezun olmak gerekiyor. Bu bölümlerin birinden mezun olduktan sonra bölüm stajı yapılır.



Beden eğitimi öğretmenleri KPSS'ye girerek devlet kurumlarına atanabilirler. Aynı zamanda özel okullarda ve kurslarda da öğretmenlik mesleğini sürdürebilirler. Beden eğitimi öğretmenleri büyük topluluklar karşısında özgüvenli olarak hareket edebilmeliler. Tempolu bir çalışma ortamına uyum sağlayabilen beden eğitimi öğretmenlerinin sözlü becerilerinin de iyi düzeyde olması gerekir.



Beden Eğitimi Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleklerine yönelik bazı görev ve sorumlulukları bulunur. Beden eğitimi öğretmenleri meslekleri gereği fiziksel yeteneklere sahip olmalılar. Öğrenciler ile rahat bir şekilde iletişim kuran beden eğitimi öğretmenleri sözlü iletişim becerilerine de sahip olmalılar. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenleri okul standartlarına uygun olarak beden eğitimi teorik bilgileri verirler. Bunun yanı sıra çeşitli aktiviteler ile birlikte sportif faaliyetleri de organize ederler.



Okul takımlarını da organize edebilen beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilerin de yeteneklerini keşfederler. Buna göre ise uygun sportif faaliyetlere öğrenciler yönlendirilir. Beden eğitimi öğretmeni kendi dersi ile ilgili plan, program ve uygulama takvimini de doğru şekilde organize edebilirler.