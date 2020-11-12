Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ile ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olur.

Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Nesne Tabanlı Programlama

Bilgisayar Programlama

İşletim Sistemleri Yönetimi

Algoritma Geliştirme

Kariyer ve Yaşam Programı

Bilgisayar Ağları CISCO

Veritabanı Yönetimi

Veri Yapıları ve Algoritma

Endüstri 4.0

Görsel Programlama

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim sistemleri bölümde okuyacak kişiler bu ve daha çok dersi görür. 8 yarı yıllık bir süreye dağıtılan bu Dersleri başarı ile geçen kişiler ise, “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim sistemleri mezunları, nesne ve süreç modelleri oluşturma, resmileştirilmiş görevler, çok boyutlu verilerin dijital olarak işlenmesi, araçların seçimi ve uygulama için platform belirlenmesi gibi pek çok gerçek zamanlı karar destek firmaları için tüm bunların sentezlenmesini ve sorunların çözülmesini sağlar. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabileceği pek çok alan bulunuyor. Bu bölümden mezun olan kişiler şu alanlarda çalışmaya başlayabilir;

Kurumsal Şirketlerde

Kurumsal Ağ Sağlayıcı Firmalarında

Yazılım Şirketlerinde

Özel ve Devlet Bankalarında

Oyun Firmaları

Yapay Zeka Şirketleri

Siber güvenlik gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyan kişiler kamu sektörü ve özel sektörde pek çok alanda kolaylıkla iş bulma şansı elde edebilirler. 8 yarı yıllık ders programı içinde bilgisayar ve bilişim ile ilgili temel bilgiler verilir. Fakat 2 yıllık önlisans bilgisayar teknolojisi bölümü de bulunuyor. Bu bölümü okuyarak DGS ile 4 yıllık Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri bölümüne öğrencilerin geçiş yapma hakkı da bulunuyor. Bu bölümden mezun olarak lisans diploması almaya hak kazanabilirler.

Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunlarının Çalışma ve İş Olanakları

Kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri

Üniversitelerin bilgi işlem daireleri

Özel okullar ya da MEB’e bağlı okullar

Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı taşra teşkilatı

İl ve ilçe belediyeleri

Gıda, giyim ve ürün satış mağazaları

Reklam ajansları

Web tasarım firmaları ve bilgisayar ve bilgisayar ürünlerinin satışını yapan mağazalar

Teknik servisler

Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Görevleri

İşletmenin kendine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

Kişisel ve Network bilgisayarların bakım ve onarımını yapar. Arızaların tespit edilmesini sağlar.

Network bilgisayar sistemlerinin analizini yapar, sistem kurar ve ağ yapısını çıkararak çalıştırır.

Sistemlerin güncellemesi için gerekli şartların yerine getirilmesini sağlar.

Bilgi işlem merkezleri için gerekli olan ağ, donanım gibi pek çok sistemin düzenlenmesini de sağlar.

İşletilmesi gerekli olan dosyaların bilgisayara kaydedilmesine yardımcı olur.

Bilgisayarların bakım, onarım ve tamirat işlerinin yapılmasını sağlar.