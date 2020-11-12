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    HaberlerKariyer Haberleri Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
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    12.11.2020 - 13:59 |

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve donanımları ile iş ve İşlemleri yapabilmek için gerekli olan tüm kamu kurumlarında ve özel firmalarda çalışabilecek deneyimli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri nedir? Mezunları ne iş yapar? Gibi aklında bu bölümü tercih etmek isteyen tüm öğrencilerin soruları için gerekli cevapları derledik.

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ile ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olur.

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri Nelerdir? 

     Nesne Tabanlı Programlama

     Bilgisayar Programlama

     İşletim Sistemleri Yönetimi

     Algoritma Geliştirme

     Kariyer ve Yaşam Programı

     Bilgisayar Ağları CISCO

     Veritabanı Yönetimi

     Veri Yapıları ve Algoritma

     Endüstri 4.0

     Görsel Programlama

    Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim sistemleri bölümde okuyacak kişiler bu ve daha çok dersi görür. 8 yarı yıllık bir süreye dağıtılan bu Dersleri başarı ile geçen kişiler ise, “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

    Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Mezunu Ne İş Yapar?

    Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim sistemleri mezunları, nesne ve süreç modelleri oluşturma, resmileştirilmiş görevler, çok boyutlu verilerin dijital olarak işlenmesi, araçların seçimi ve uygulama için platform belirlenmesi gibi pek çok gerçek zamanlı karar destek firmaları için tüm bunların sentezlenmesini ve sorunların çözülmesini sağlar. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabileceği pek çok alan bulunuyor. Bu bölümden mezun olan kişiler şu alanlarda çalışmaya başlayabilir;

    Kurumsal Şirketlerde

    Kurumsal Ağ Sağlayıcı Firmalarında

    Yazılım Şirketlerinde

    Özel ve Devlet Bankalarında

    Oyun Firmaları

    Yapay Zeka Şirketleri

    Siber güvenlik gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Eğitim Süresi Ne Kadardır?

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyan kişiler kamu sektörü ve özel sektörde pek çok alanda kolaylıkla iş bulma şansı elde edebilirler. 8 yarı yıllık ders programı içinde bilgisayar ve bilişim ile ilgili temel bilgiler verilir. Fakat 2 yıllık önlisans bilgisayar teknolojisi bölümü de bulunuyor. Bu bölümü okuyarak DGS ile 4 yıllık Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri bölümüne öğrencilerin geçiş yapma hakkı da bulunuyor. Bu bölümden mezun olarak lisans diploması almaya hak kazanabilirler.

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunlarının Çalışma ve İş Olanakları

    Kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri

    Üniversitelerin bilgi işlem daireleri

    Özel okullar ya da MEB’e bağlı okullar

    Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı taşra teşkilatı

    İl ve ilçe belediyeleri

    Gıda, giyim ve ürün satış mağazaları

    Reklam ajansları

    Web tasarım firmaları ve bilgisayar ve bilgisayar ürünlerinin satışını yapan mağazalar

    Teknik servisler

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Görevleri

    İşletmenin kendine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

    Kişisel ve Network bilgisayarların bakım ve onarımını yapar. Arızaların tespit edilmesini sağlar.

    Network bilgisayar sistemlerinin analizini yapar, sistem kurar ve ağ yapısını çıkararak çalıştırır.

    Sistemlerin güncellemesi için gerekli şartların yerine getirilmesini sağlar.

    Bilgi işlem merkezleri için gerekli olan ağ, donanım gibi pek çok sistemin düzenlenmesini de sağlar.

    İşletilmesi gerekli olan dosyaların bilgisayara kaydedilmesine yardımcı olur.

    Bilgisayarların bakım, onarım ve tamirat işlerinin yapılmasını sağlar.

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