Bilim İnsanı Nasıl Olunur? Bilim İnsanı Olma Yoluna Giriş

Öncelikle bilim nedir buna bakmak gerekir. Bilimin pek çok farklı anlamı ve tabiri bulunduğunu söylemek gerekir. Tabii sözlük anlamı olarak da belli bir tanımı bulunur. Evrenin ya da evrendeki bazı olayların belirli bölümlerini konu almak suretiyle, deneysel yolları kullanarak gerçeğe ulaşmak denebilir.



Bilim İnsanı Nasıl Olunur?



Gerçek bilim yasalarına uymak suretiyle düzenli ve tutarlı bilgilerin kaynak olarak seçildiği bir bilim dalıdır. Bilim insanı olabilmek için pek çok farklı alanı bilmek gerekmektedir.



- Matematik ve bilgisayar bilimleri,

- Doğa bilimleri,

- Fizik, kimya ve biyoloji olarak fen bilimleri,

- Astronomi,

- Psikoloji,

- Tarih, sosyoloji, siyaset bilimi veya dil bilimi,

- Tıp, mühendislik ya da mimarlık,



Bu tür bilim dallarından herhangi birini veya birilerini baz almak suretiyle, bilimle ilgili çalışmalar yapan ve yakından ilgilenen kişilere bilim insanı denmektedir. Bunun için belli bir eğitim, araştırma, tecrübe ve zaman büyük öneme sahiptir.



Bilim İnsanı Olma Yoluna Giriş



Bilim insanı olmak ve bu yola giriş yapabilmek için belli başlı bazı niteliklere sahip olmak gerekmektedir. Deneysel çalışmalar ve yasalar üzerinden gerçeğe ışık tutmak amaçlı bir mantık mutlaka yerleşmelidir.



- Bir bilim insanı mutlaka sabırlı olmalıdır. Pes etmeden yapılan çalışmalar ve araştırmalar devam ettirilmeli ve gerçeğe ulaşana kadar sürdürülmelidir,

- Bilim insanı mutlaka meraklı olmalıdır. Bir görsel veya hatta bir kelimenin anlamsal yapısını ve yöntemini araştırmalı, mutlaka öğrenmelidir,

- Gözlemci bir yapıya sahip olunmalıdır,

- Mutlaka kendine güvenen kişiler olmalıdır; böylece herhangi bir durum karşısında başarısız olunursa özgüven kaybı yaşamamalıdır,

- Bilimsel dergilerde makaleler başta olmak üzere, yapılan çalışmaları sürekli takip etmelidir,

- Sürekli not tutmalı ve okumayı çok sevmelidir,

- Geniş bir hayal gücüne sahip olması çok önemlidir,

- Mütevazi olmalı ve kendini hiçbir zaman en yukarıda görmemelidir,



Emin adımlarla bilim insanı olma yolunda gidebilmek için bu kriterleri taşımak vazgeçilmezdir.