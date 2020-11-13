Bitki Koruma Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Bitki Koruma bölümü matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanı sıra meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi ve sistematiği gibi pek çok derste okullarda okutulmaktadır.

Bitki Koruma Bölümü Nedir?

Bitki Koruma bölümü çevresel faktörler nedeniyle sağlık tehdidi yaşayan bitkilerin korunması, bazı durumlara karşı önlem alınması için personellerin yetiştirilmesini amaçlayan bir disiplindir. Bitki Koruma bölümü iki anabilim dalının bir aya gelmesi sonucu oluşmuştur. Bitki Koruma bölümü birçok hayvansal zararlılar ve viral hastalıklar araştırılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Zararlı Böcekler

- Akar

- Nematod

- Fungus

- Bakteri

Bitki Koruma Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bitki Koruma bölümü hem 2 yıllık ön lisans, hem de 4 yıllık lisans bölümüdür. 4 yıllık bölümü başarı ile tamamlayan öğrencilere Ziraat Mühendisi adı verilmektedir. 2 yıllık bölümü tamamlayanlar ise ziraat teknikeri olmaya hak kazanırlar. Bitki Koruma bölümünü tercih edecek olan öğrenciler şu derslerden sorumlu olurlar:

- Botanik

- Genel Kimya

- Biyokimya

- Fizik

- Genel Mikrobiyoloji

- Genetik

- Meteoroloji

- Genel Entomoloji

- Genel Fitopatoloji

- Taksonomi

- Tarla Bitkileri Tarımı

- Toprak Bitkisi ve Bitki Besleme

- Hayvansal Zararlılar

- Bitki Bakteriyolojisi

- Mikoloji, Enatomoloji, Akaroloji

2 yıllık bölümü tercih eden öğrenciler bu derslerden sorumlu olmaktadır. DGS sınavı ile geçiş yapan kişiler başarılı sıralamasına göre 4 yıllık Bitki Koruma bölümüne geçiş yapabilirler.

Bitki Koruma Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bitki Koruma bölümü mezunu kişiler çalıştıkları alana göre hayvansal ve zararlı viral hastalıkları araştırırlar. Bunlar dışında tarım arazilerine zarar veren otların yayılma şekilleri, belirtileri, biyolojileri ve hastalıkları üzerinde de çalışırlar.

Bitki Koruma Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Bitki Koruma bölümü mezunları için çalışma alanları oldukça geniştir. Özellikle Ziraat Mühendisi unvanına hak kazanan kişiler için çalışma imkanları şunlardır:

- Akaroloji

- Bakteriyoloji

- Biyolojik Savaş

- Herboloji

- Nematoloji

- Fizyoloji

- Taksonomi

- Tarımsal Zooloji ve Viroloji

Bitki Koruma bölümü mezunları bu alanda çalışmalar gerçekleştiren pek çok alanda kendilerine iş bulabilme imkanına sahiplerdir.