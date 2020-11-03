Coğrafya Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Coğrafya bölümü en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Bu bölüme kayıt olduktan sonra erasmus imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Erasmus imkanlarından faydalanarak yurt dışı öğrenci değişim programlarına dahil olabilirsiniz. Coğrafya bölümü için gereken net sayısı ise üniversiteden üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. Bu bölüm için sözel puanı başarı sıralaması oldukça önemlidir. Bu bölümü kazanmak için Türkçe ve Sosyal bilimler sorularından iyi net yapmak gerekir. Taban puanları ise üniversiteler arasında değişkenlik göstermektedir.

Coğrafya Bölümü Nedir?

Dünya'da yer alan tüm coğrafyaların ve bölümlerin ilişkilerini inceleyen, bölümlerin yer şekilleri ve hava durumlarını kontrol eden bir bölümdür. Coğrafya bölümü aynı zamanda haritalar üzerinde detaylı bir inceleme yapar.

Coğrafya Bölümü Dersleri Nelerdir?

Coğrafya 1. sınıf dersleri;

- Coğrafyaya Giriş

- Beşeri Coğrafya'ya Giriş

- Meteoroloi e Klimatoloji 1

- Jeomorfolojiye Giriş 1

- Kartoğrafya

- Doğal Ortam

- Coğrafya'da Teknolojik

- İngilizce

- Türk Dili

- Ekonomik Coğrafyaya Giriş

- Meteoroloji ve Klimatoloji 2

- Jeomorfolojiye Giriş 2

- Harita Bilgisi

- Türkiye Coğrafyasına Giriş

- Taşlar Bilgisi

- Yabancı Dil

- Türkçe

Coğrafya 2. sınıf dersleri;

- Nüfus Coğrafyası

- Flüviyal Jeomorfoloi

- CBS'ye Giriş

- Tarım Coğrafyası

- Harita Okuma Yöntemleri

- İngilizce

- Atatürk İlke ve İnkılapları

- Karst Jeomorfolojisi

- Nüfus Coğrafyası

- CBS ve Uzaktan Algılama

- Madencilik ve Balıkçılık

- Konut Coğrafyası

- Asya Coğrafyası

- Coğrafi Metodoloji

- Doğu ve Güneydoğu

- Anadolu Bölgeleri

- İngilizce

- Atatürk İlke ve İnkılapları

Coğrafya 3. sınıf dersleri;

- Bitki Coğrafyası

- Ege ve Marmara Bölgeleri

- Yapısal Jeomorfoloji

- Sanayi Coğrafyası

- Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi

- Jeomorfoloji'de CBS

- Arazi Uygulamaları

- Karasal Hidrografya

- Şehir Planlama

- Coğrafi Veri Analizleri

Coğrafya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olanlar formasyon eğitim ile birlikte Coğrafya öğretmenliği yapabilirler. Aynı zamanda CBS adında ki sektörde de çalışma şansları vardır.

Coğrafya Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Coğrafya bölümünde hem özel sektörde hem de kamuda çalışma şansı vardır. Kamuda devlet okullarında öğretmenlik yapılabilir. Ayrıca üniversitelerde gerekli eğitimi alarak akademisyenlik alanında da çalışmalar yapılabilir. Özel sektörde de CBS alanında çalışma şansları vardır. Coğrafya bölümünden mezun olan kişiler kendilerini pek çok alanda geliştirebilir ve buna yönelik imkanlardan faydalanarak iş bulabilirler. Özel sektör de coğrafya alanında faaliyet gösteren firmalarda iş imkanı bulunmaktadır.