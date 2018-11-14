Dijital medya satış teknikleri eğitiminde Türkiye'de bir ilk

Değişen medya dünyasına uyum sağlamak isteyen herkesin katılabileceği eğitim 10 hafta sürecek. Eğitimle, dijital medya satışı yapmak istiyorum diyen sektör profesyonelleri, ajansta çalışan medya yöneticileri ve dijital medya satışı konusunda çalışmayı hedefleyen yeni mezunlar sektör profesyonellerinin deneyimlerinden faydalanacak.

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu programla katılımcılar terminolojiye hakim olacak, rapor okumayı öğrenecek, sektörün önde gelen isimleriyle birebir görüşme imkanı bulacak.

Programa katılanlar ayrıca başarılı satış görüşmeleri yapma yöntemleri, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti, etkileyici sunum, brieften kampanyaya yaratıcı süreçler, display reklamcılık nasıl satılır, audience nedir, nasıl satılır, ölçümleme araçları ve daha birçok konu hakkında eğitim alabilecek.

24 Kasım-2 Şubat tarihleri arasını kapsayan eğitimde dersler Cumartesi günleri 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacak.



Başvuru ve ders programı için: https://www.iabturkiye.org/satisteknikleri-basvuru