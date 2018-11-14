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    14.11.2018 - 13:41 |

    Dijital medya satış teknikleri eğitiminde Türkiye'de bir ilk

    Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Dijital Medya Satış Teknikleri Eğitimi 24 Kasım'da başlıyor. Dijital dünyanın nabzını tutan IAB'nin tasarladığı Dijital Medya Satış Teknikleri Eğitimi 24 Kasım'da IAB Türkiye ofisinde başlıyor.

    Dijital medya satış teknikleri eğitiminde Türkiye'de bir ilk

    Değişen medya dünyasına uyum sağlamak isteyen herkesin katılabileceği eğitim 10 hafta sürecek. Eğitimle, dijital medya satışı yapmak istiyorum diyen sektör profesyonelleri, ajansta çalışan medya yöneticileri ve dijital medya satışı konusunda çalışmayı hedefleyen yeni mezunlar sektör profesyonellerinin deneyimlerinden faydalanacak.

    Türkiye'de ilk ve tek

    Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu programla katılımcılar terminolojiye hakim olacak, rapor okumayı öğrenecek, sektörün önde gelen isimleriyle birebir görüşme imkanı bulacak.

    Programa katılanlar ayrıca başarılı satış görüşmeleri yapma yöntemleri, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti, etkileyici sunum, brieften kampanyaya yaratıcı süreçler, display reklamcılık nasıl satılır, audience nedir, nasıl satılır, ölçümleme araçları ve daha birçok konu hakkında eğitim alabilecek.
    24 Kasım-2 Şubat tarihleri arasını kapsayan eğitimde dersler Cumartesi günleri 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacak.

    Başvuru ve ders programı için: https://www.iabturkiye.org/satisteknikleri-basvuru

    Kuzeniyle ormanda ilişkiye giren zanlı cinayeti anlattı!Son dakika haberine göre Müge Anlı'nın aydınlattığı olayda, ormanlık alanda ilişkiye girdiği kuzeni tarafından öldürülen Ayşe Altundaş olayında katil zanlısı Mehmet Taşdelen emniyette verdiği ifadede "Ayşe, eşimden boşanmamı, dediğini yapmazsam beni öldüreceğini söyledi. Kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" sözlerini sarfetti.
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