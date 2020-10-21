Enformasyon Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Devlet memuru olmak günümüzde pek çok insanın hayallerini süslüyor. Özellikle rahat bir hayata kavuşmak ve iyi bir meslek ile hayatını sürdürebilmek için, memurluk garantili bir meslek olarak dile getirilmektedir. Bu mesleklerden biri olarak da son dönemlerde enformasyon memuru internetten sıkça araştırılıyor.



Enformasyon Memuru Nedir?



Afet yönetimi merkezinde çalışan memurlara enformasyon memuru denmektedir. Özellikle bu birimin iş ve işlemlerini yöneterek kontrol altında tutar. Özellikle günümüzde her seyahat acentası mutlaka en az bir tane enformasyon memuru bulundurmak zorundadır. Birçok farklı görevi ile beraber öne çıkan enformasyon memuru, sadece devlet değil özel sektör üzerinden de pek çok iş olanağına açıktır.



Enformasyon Memuru Ne İş Yapar?



Enformasyon memurluğu çalıştığı bölüm ile beraber birçok farklı görevi bulunmaktadır.



- Afet yönetim merkezine gelen çağrılara cevap verir, yönlendirir ve çözümleme gerçekleştirir.

- Şehir bazında yaşanan her türlü doğal afete İl Müdürlüğü ile valilik ve bakanlığa bildirir.

- Doğal afetlerde meydana gelen ölüm sayısını belirler ve bildirir.

- Müdahale edilmiş olan alan için tutanak tutar.

- Eğer ihtiyaç duyulur ise o zaman arama kurtarma çalışmalarına da katılır.



Tüm bu görevleri ile beraber enformasyon memurunun bir köprü görevi üstlendiğini dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda çalıştığı birim merkez açısından şehir ya da ilçe ile mahalli bazında büyük bir öneme sahiptir.



Enformasyon Memuru Nasıl Olunur?



Çok fazla alım olmamakla birlikte kısıtlı kadro kapsamında, enformasyon memuru olabilmek için KPSS puanında 70 ila 80 arasında en az puan almak gerekmektedir. Bu doğrultuda Turizm Bakanlığının açmış olduğu kadrolara yerleşmek suretiyle devlet memuru olma imkanı elde edilmektedir. Tabii ayrıca özel sektör bazında da Turizm sektörü ile beraber birçok farklı alanda enformasyon memuru olarak çalışmak mümkün.



Ancak rakipleri geride bırakmak ve enformasyon memuru olabilmek için, mutlaka iyi derecede en az 1 yabancı dil bilmek gerekir. Zira bu konuda yapılacak çalışmalar doğrultusunda ilgilenilen insanlar sadece Türk vatandaşları değildir. Gerektiğinde yabancı insanlar ile iletişim kurmak önemlidir. Böylece sağlıklı bir şekilde iletişim yürütülebilir ve gerekli doğal afet durumlarında, çözüm odaklı çalışmalar yapılabilir.