Epidemiyoloji Doktoru Nedir, Nasıl Olunur? Epidemiyologluk Mezunu Ne İş Yapar?

Epidemiyoloji Doktoru Nedir?

Epidemiyoloji doktoru insanların salgın hastalık risklerinden uzak kalmasını sağlar. Epidemiyoloji doktoru aynı zamanda hastalara ve ya hastalık popülasyonuna odaklı araştırmalarda aktif rol oynarlar. Bu noktada insanlardaki ve hayvanlardaki salgın hastalıkların belirlenmesinde epidemiyoloji doktorlarına büyük bir görev düşer.

Epidemiyoloji doktorları sayesinde salgın hastalıklar ile daha rahat bir şekilde mücadele edilebilir. Bunun yanı sıra halk sağlığını da ilgilendiren politikalar yapılır. Bu sayede salgın hastalıkların da önlenmesi sağlanır. Epidemiyoloji salgın hastalıklar ile küresel bir mücadeleye girilmesi sağlanır. Aynı zamanda bu bölümde çalışan doktorlara da epidemiyoloji doktoru denilmektedir.

Epidemiyoloji Doktoru Ne İş Yapar?

Epidemiyoloji doktoru salgın hastalıkların tespit edilmesinde önemli bir görev üstlenirler. Epidemiyoloji doktoru hastalar ile birlikte hastalık popülasyuna da yönelik araştırmalar yaparlar. Aynı zamanda özel gruplardan örnekler alınarak incelenir. Bunun yanı sıra hastalıklar ile ilgili tüm araştırmalar da yapılır.

Epidemiyoloji doktoru laboratuvarlarda özel şartlarda çalışmalar yaparlar. Bunun yanı sıra istatiksel analizler yapılarak derleme, raporlama ve öğrenmeye yönelik yeni yöntemler de geliştirilir. Epidemiyoloji doktoru salgın hastalıklara yönelik araştırmaları da yapar. Bu hastalıkların nedenleri ve bulaşma yüzdelerine de bakılır.

Epidemiyoloji Doktoru Nasıl Olunur?

Epidemiyoloji doktoru olmak için belli eğitimlerin alınmış olması gerekir. Buna göre sağlık meslek liselerinden mezun olan kişiler üniversitelerin tıp fakültelerinde eğitim alabilirler. Bunun için 6 yıllık eğitim veren Tıp Fakültesinden mezun olmak gerekir.

Epidemiyoloji doktoru olabilmek için eğitim müfredatında geniş kapsamlı dersler verilir. Bu kapsamda analitik araştırmalar ve deneysel epidemiyoloji dersi verilmektedir. Aynı zamanda metodolojik araştırmalar ile epidemiyolojinin de tarihi anlatılır. Bu derslerde hız, oran, orantı ve epidemiyolojik ölçütler değerlendirilir. Epidemiyoloji doktoru olunurken de önemli derslerin görülmesi lazım.

Epidemiyoloji Doktorunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Epidemiyoloji doktorunun mesleki anlamda önemli görev ve sorumlulukları vardır. Buna göre epidemiyoloji doktoru sağlık alanında önemli çalışmalara imza atarlar. Bunun yanı sıra küresel çapta halk sağlığı ve salgın hastalıklar konusunda da araştırmalar ve çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar insanların sağlığını ilgilendiren hususlarda yapılır. Aynı zamanda istatiksel analizler ile planlamalar da gerçekleştirilir. Epidemiyoloji doktorları kendi alanlarında ve özellikle tıp dünyası ile ilgili kendilerini de geliştirmeliler. Güncel bilgileri takip ederek sürekli kendilerini yenilemeliler. Epidemiyoloji doktorları veri analizlerini yapabilmek için bilgisayar ve teknolojik aletlerin kullanımına da dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra epidemiyoloji doktorları hastalıklar ile ilgili konularda laboratuvar çalışmaları yaparlar.

Epidemiyoloji doktorları küresel çapta insanlığı ilgilendiren konularda çalışmalar yaparlar. Özellikle de salgın hastalıklarda her konuda önemli çalışmalar yapılır. Özellikle de bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar ile ilgili çalışmalardan elde edilen müspet sonuçlar ile birlikte her konu hakkında doğru bilgilendirmeler yapılır. Tıp dünyasında her konuda bilgi sahibi olmak da çok önemlidir.