Fen Bilgisi Öğretmeni Nasıl Olunur? Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Fen bilgisi öğretmenliği eğitim süresi 4 yıldır. Fen bilgisi öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapar.



Fen Bilgisi Öğretmeni Mezunları Ne İş Yapar?



Fen bilgisi öğretmenleri, fen bilgisi konusunda bilgi ve becerilerini öğrenci gruplarına, yaş grubuna göre farklı yöntemlerle kazandırmayı amaçlar. Bu mesleği yapan pek çok kişi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ilköğretim okullarında fen bilgisi branşında öğretmen olarak görev yapar. Ayrıca bu öğretmenler, ortaöğretim kurumlarında fizik, kimya ve biyoloji derslerine de kimi zaman giriyor. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile fen bilgisi öğretmenlerine olan ihtiyaç artmıştır.



Meslek Eğitimi Nasıl Alınır?



Fen bilgisi öğretmenliği mesleğine girmek için çeşitli üniversitelerin 4 yıllık bir lisans programı olan Fen Bilgisi Öğretmenliğine yerleşmeniz gerekir. Bu bölüme girebilmek için üniversite sınavında sayısal puanınızın yeterli düzeyde olması gerekir. Eğitim fakültesi mezunu olan kişiler pedagojik formasyon alarak kısa bir eğitimden geçerek gen bilgisi öğretmenliği yapmaya hak kazanırlar. Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilimleri alanında müfredata hakim olması gerekir.



Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Okutulan Dersler

Genel matematik

Genel biyoloji

Mekanik

Eğitim sosyolojisi

Genel ekoloji

Temel kimya

Temel fizik

Çevre biyolojisi

Fizik

Rehberlik

Öğretmenlik uygulaması

Genetik

Bu derslerin yanı sıra öğretmenler uygulamalı olarak staj da görür. Lisans eğitiminden sonra alacağını yüksek lisans eğitimini de tamamladıktan sonra üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilir ve akademik kariyer yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılan idari kademelerde yükselme imkanı bulabilirsiniz. Fen bilgisi öğretmenliğinden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zaman zaman yapılan müfettişlik sınavlarında başarı sağlayarak müfettiş olma fırsatı da yakalayabilirler.



Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler



Fen bilgisi öğretmenleri, üst düzey genel yemlemek ve genel kültür bilgisine sahip olması gerekir. Aynı zamanda bu kişiler, çok iyi bir gözlemci, sayısal düşünce yeteneği gelişmiş ve fen bilimlerine ilgi duyan kişiler olmalıdır. Öğretmenler, düşüncelerini başkalarına en iyi şekilde aktarabilen bir yeteneğe sahip olmalıdır. Öğretmenler, dikkatli, çocuklarla ve gençlerle iyi iletişim kurabilen, sorunlara pratik çözümler bulmayı hedefleyen karakterde kişiler olmalıdır. İnsanlarla kolay iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı, yaratıcı, sevecen, coşkulu ve gelişmeye istekli kişilerdir.



Fen Bilgisi Öğretmenliği Maaşları



Fen bilgisi öğretmeni olarak devlet kurumlarında görev yapanlar kıdem ve yıla göre maaş alır. 2020 yılında verilen zamlar da hesaplanarak güncellenen zamlar neticesinde yeni işe atanan bir sözleşmeli fen bilgisi öğretmeni ek ders ücretleri hariç olmak üzere 4089 TL’dir. Haftalık 15 saat mesai için verilen 4089 TL maaşa ek olarak ek ders ücretleri de alınıyor. Devlet okulunda görev yapan öğretmenlerin aldığı her bir ek ders ücreti 16.99 TL olarak hesaplanır. 30 saat branş dersi veren bir öğretmen ortalama olarak 5.108 TL maaş alır.