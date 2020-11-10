Gemi Makine Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Gemi Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Gemi makine mühendisi gemilerin ve deniz taşıtlarının mekanizmaları ve yapıları ile ilgili çalışmaları yaparlar. Buna göre denizcilik ile ilgili hizmetlerde de önemli bir yere sahiplerdir.

Gemi Makine Mühendisi Nedir?

Gemi makine mühendisi, deniz taşıtı ile gemilerin kuvvet sistemleri, mekanik, elektrik ve mekanizmalarının projelerinin oluşturulmasını sağlarlar. Özellikle gemilerdeki ısıtma, havalandırma ve benzeri işlerin planlanarak yürütülmesine sağlayan kişiye gemi makine mühendisi denilmektedir. Gemi makine mühendisi yat ve gemi tersaneleri, marinalar ve limanlarda yönetici pozisyonunda görev yaparlar. Sigorta kuruluşlarında da çalışabilen gemi makine mühendisi özel sektör ve kamu kuruluşlarında da çalışabiliyorlar.

Gemi Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

Gemilerin bakım ve onarımını sağlayan gemi makine mühendisi çeşitli projeler hazırlayarak işletim, yapım ve onarım aşamalarında bulunurlar. Gemi makine mühendisleri yeni inşası yapılacak gemilerin onarım ve bakımının yanı sıra projeleri de doğru şekilde düzenlerler. Bunun yanı sıra hazırlanan projelerin taslaklarının genel plan yerleşimi yapılır.

Mühendisler geminin planına ve uluslararası standartlara uygun malzemelerin satın alınmasını yaparlar. Bu malzemelerin de hem uygun fiyatlı hem de kaliteli olması çok önemlidir. Gemi makine mühendisi gemi ile ilgili mühendislik hesaplarını yapar. Bu hesaplamalara göre alınacak malzemelerin nitelikleri belirlenir. Gemi ile ilgili her türlü çalışma da özenle yapılır.

Gemi Makine Mühendisi Nasıl Olunur?

Gemi makine mühendisi olabilmek için bazı önemli eğitimlerden geçmek gerekir. Gemi makine mühendisi olmak isteyen kişiler üniversite sınavına girerek sayısal puan türünde yüksek puanlar almalılar. Sonrasında ise "Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği" bölümünde dört yıllık bir lisans programından mezun olmak gerekir. Bu bölüm ile ilgili bir yerde staj da yapıldıktan sonra sektör içerisinde bir iş yerinde çalışılabilir.

Gemi mühendisi olmak için temel mühendislik, fizik, matematik ve tersane eğitimlerinin de alınması gerekir. Ulusal ve uluslararası denizcilik kurallarını da bilen gemi makine mühendisi bilgisayar çizim programlarını da iyi öğrenmeliler. Bunun yanı sıra gemi mühendisliği bölümünde gemi geometrisi, gemi hidrodinamiği, gemi elektriği, gemi direnci gibi dersler verilir.

Gemi Makine Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gemi makine mühendisinin mesleğine dair bazı görev ve sorumlulukları vardır. Gemi makine mühendisi çalıştığı iş yerindeki gemiler ile ilgili raporları düzenli bir şekilde tutmalıdır. Özellikle de gemi ve deniz taşıtlarının düzenli onarımları yapılmalıdır.

Gemi makine mühendisleri işletmedeki gerekli mühendislik hesaplamalarını da yaparlar. Gemi ve deniz taşıtlarının her türlü onarım ve bakımını planlayan gemi makine mühendisleri yeni inşa edilecek olan gemilerin de projelerini düzenlerler. Aynı zamanda gemi makine mühendisleri gemide kullanılan araç ve gereçleri de uluslararası standartlara göre seçerler. Bunun yanı sıra gemi ve deniz taşıtlarını oluştururken uygun fiyatlı ve kaliteli malzemelerin satın almasını yaparlar.

Gemi makine mühendisleri teknik bir şekilde yüksek bilgi ve birikimine sahip olmalılar. Aynı zamanda gemi makine mühendisleri hesaplamaları da doğru bir şekilde yapabilmeliler. Buna göre tüm çalışmaların kaliteli ve uygun şartlarda olması lazım.