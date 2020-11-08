Güzel Sanatlar Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İstanbul'da özel üniversiteler de dahil olmak üzere toplam 24 tane güzel sanatlar fakültesi bulunuyor. Bunun dışında güzel sanatlar bölümünün yer aldığı diğer fakülteler şunlardır: Sanat ve Tasarım Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. Bu fakültelerdeki eğitimler de 4 yıllıktır.



Güzel Sanat Bölümleri Nedir?



Güzel sanatlar bölümü, beş sanat dalını kapsar. Resim, heykel, müzik, şiir ve mimarlık alanında verilen eğitimler teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayrılır. Bu bölümde modern sanatlar ile klasik sanatların karşılaştırması yapılır. İlk iki yılda daha çok kuramsal eğitim verilirken, 3. ve 4. sınıfta uygulamalı derslere ağırlık verilir. Bazı üniversitelerin eğitim programlarında felsefe ve sanat tarihi gibi dersler de yer almaktadır.



Güzel sanatlar bölümünü kazanmak için taban puanları ve başarı sıralaması kadar yetenek sınavından alınan puan da önemlidir. Öğrenciler, 3. ve 4. sınıfta Erasmus ile Avrupa ülkelerine gidebilir, burada bulunan müzeleri ve sanat merkezlerini gezebilir.



Bu bölümden mezun olan kişilere, uzmanlaştıkları alana göre mimar, ressam, müzisyen ve heykeltıraş denir.



Güzel Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?



1. ve 2. Dönem Dersleri



Plastik Sanat Ögeleri ve İlkeleri

Temel Fotoğrafçılık

Görme ve Biçimlendirme

Sanat İletişimi ve Sanat Piyasası



3. ve 4. Dönem Dersleri



Sanat Felsefesi

Genel Sanat Tarihi

Sanat Kavramları ve Terimleri

Görsel Dil ve Anlatım



5. ve 6. Dönem Dersleri



Sanat Eseri Analizi

Türk Sanatı Tarihi

Dijital Baskı Teknikleri

Atölye ve Proje Dersleri



7. ve 8. Dönem Dersleri



Sergileme ve Sunum Teknikleri

Çağdaş Resim Sanatı

Özgün Baskı



Seçmeli Dersler



Tiyatroya Giriş

Kültürel Etkinlikler

Sanat Sosyolojisi



Güzel Sanatlar Bölümü Ne İş Yapar?



1- Formasyon eğitimi alan kişiler güzel sanatlar öğretmenliği ve resim öğretmenliği yapabilir.



2- Tiyatro oyunlarının rejisinde ve sanat ekibinde çalışabilir.



3- Sinema filmlerinde kullanılacak dekorları ve kostümleri tasarlar.



4- Gazetelerin sanat sayfasında içerik editörlüğü ve köşe yazarlığı yapabilir.



5- Endüstri ve tekstil sektöründe tasarımcı olabilir.



6- Güzel sanatlar bölümünden mezun olanların bir kısmı farklı mesleklerde kariyer yapabilir. Moda tasarımcılığı ve senaristlik, bu meslekler arasında yer alıyor.



7- Kişisel resim ve fotoğraf sergisi açabilir.



8- Yaratıcı yazarlık ve resim kurslarında eğitmen olarak çalışabilir.



Güzel Sanatlar Bölümü Mezunlarının İş Olanakları



Güzel sanatlar bölümünden mezun olanlar genellikle sanat merkezlerinde ve müzelerde çalışmaktadır. Bununla birlikte tiyatro, sinema ve televizyon sektöründe de iş olanakları mevcut.



1- Tiyatroların orkestrasında müzisyenlik



2- Dizi ve film projelerinde sanat yönetmenliği



3- Grafik tasarımcılığı



4- Animasyon film yapımcılığı



5- Grafik öğretmenliği



6- Moda ve tekstil tasarımcılığı



7- İç mimarlık



8- Belgesel ve reklam fotoğrafçılığı



9- Geleneksel el sanatları öğretmenliği



10- Ses ve görüntü yönetmenliği