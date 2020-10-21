Harekat Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Havalimanlarındaki görevleri ile beraber harekat memurları önemli bir ödev üstlenmektedirler. Aynı zamanda bir devlet memuru olarak da öne çıkan harekat memurları, son zamanların dikkat çeken meslek grupları içerisinde bulunmaktadır. Belli başlı bazı kriterler yerine getirilmek suretiyle, harekat memuru olmak mümkün.



Harekat Memuru Nedir?



Görevli oldukları havalimanlarında uçakların güvenli şekilde iniş ve kalkış sağlayan kişilere Harekat memuru dönmektedir. Özellikle havayolu temsilcisi, uçuş mürettebatı ve operasyon ile ilgili birimler arasında koordinasyon sağlama noktasında büyük bir öneme sahiptir. Herhangi bir sorun ya da kaza olmadan, hatasız iniş ve kalkış yapılabilmesi için hareket memurluğunun titizlikle ele alınması gereken görevler bulunmaktadır.



Harekat Memuru Ne İş Yapar?



En merak edilen konular içerisinde harekat memuru ne iş yapar sorusu geliyor. Görevler havaalanlarında olduğu için oldukça fazla görevi bulunduğunu söylemek mümkün.



- Harekat memuruna atanmış olan bilgileri sistem üzerinden kontrol etmek.

- Uçak frekansı girdi bilgilerini ilgili kişileri ulaştırmak.

- Yolcu alımı ile beraber tahliye ekipmanların eksiksiz olmasını sağlamak.

- Uçağı park pozisyonu anında yabancı madde, ‘ FOD’ kontrolü gerçekleştirmek.

- Uçağın güvenli şekilde ve doğru pozisyon altında yerleşmesini sağlamak.

- Uçağın motoru kapandıktan sonra ön ve arka tekerleklere takoz yerleştirmek.

- Kaptana gerekli evrakları ve bilgileri sunmak.

- Yolcu ile beraber yurt veya tahliye noktasında bunu koordine etmek.

- Uçağın park yolundan çıkarak taksi yoluna ulaşmasını sağlamak.

- Aylık olarak gün içerisindeki yolcu, kargo ve postaları istatistik çizelgesi noktasında düzenlemek.



Harekat Memuru Nasıl Olunur?



Harekat memuru olabilmek için en az lise mezunu olmak ile beraber iyi derecede İngilizce bilmek gerekmektedir. Aynı zamanda bu konuda pek çok aranan nitelik bulunuyor.



- Analitik düşünme yetisi ve hızlı karar verme becerisi

- Sözlü ve yazılı şekilde iletişim kanallarını etkin şekilde kullanmak

- El ve göz koordinasyonuna sahip olmak

- Takım çalışmasına yatkınlığı göstermek

- Organizasyon ve planlama konusunda becerilerini göstermek

- Organizasyon ve yönetim becerisi



Tüm bu kriterler ve nitelikler harekat memuru olabilmek için gereklidir. Yapılacak olan sınav ile beraber aynı zamanda mülakat üzerinden harekat memuru alımı gerçekleşir. Tabii bu memurluğa başvuru yapılabilmesi için açık pozisyonun olması gerekmektedir.