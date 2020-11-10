İcra Müdürü Nedir, Ne İş Yapar? İcra Müdürlüğü İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İcra müdür ve müdür yardımcıları devleti temsil eden icra ve iflas dairesinin yönetiminden ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu memurlardır.



İcra Müdürü Ne İş Yapar?



İcra müdürü, alacaklı kurum ya da kişiler in icra dairelerine kanuni yollarla başvurması sonucunda alacaklarının tazmin edilmesini sağlarlar. İcra müdürlükleri, alacaklı adına açılan dosya takibi yaparak haciz yoluyla ya da borçludan direkt olarak alacağının alınmasını sağlar. İcra müdürü, tüm bu işlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Sistemin düzgün ve sorunsuz işlemesinde görev alır. Gerekli direktif ve onayları vererek işlerin sorunsuz yürütülmesini sağlar.



İcra Müdürlüğü İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?



Adalet Bakanlığının açtığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girmek için gereken şartlar;

TC vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Meslek Yüksek Okulunun Adalet Bölümü, Adalet Bölümü ön lisans mezunu olmak

Akıl hastalığının bulunmaması

Sabıka kaydının olmaması

Askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak gerekir.

Bu şartların yanı sıra yapılacak yazılı sınavdan 70 puan ve üstü alma zorunluluğu vardır. Yazılı sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlamak üzere işe alınacak kişinin bir kat fazlasına kadar adaylar mülakata çağırılır. Aynı zamanda yönetmeliğe göre, yazılı sınavın %70’i, sözlü sınavın ise, %30’unun toplamı alınarak en yüksekten başlanmak üzere başarı listesi hazırlanır. İşe alımlar ise, bu listenin başarı sıralamasına göre yapılır.



İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Hukuk mahkemelerinin aldığı kararları uygulamak

Haciz işlemlerini gerçekleştirmek

Taşınır ve taşınmaz malların ya da tahsil edilen paranın güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak

Borçlunun mal bildiriminde bulunmasını istemek

Alacak ve borçluya kanun önünde sahip oldukları hakları bildirmek

Borçlu adına ödeme emri oluşturmak

Zor kullanımı gerektiren hal ve durumlarda zabıta görevlileri ile birlikte hareket etmek

Tebligat çıkarılması, dosya takibi, gerekli harçların yatırılması ve takip edilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek

İcra ve iflas işlemleri ile ilgili tutanakların düzenli olarak tutulmadı ve güvenle arşivlenmesin sağlamak.

İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü Maaşları Ne Kadardır?



İcra müdür yardımcılığına yerleşen bir adayın 2019 yılında alacağı maaş yaklaşık olarak 4520 TL iken 2020 yılının Ocak ayından itibaren ise, bu pozisyonda çalışan kişiler yaklaşık olarak 5060 TL maaş ile işe başlıyor. İcra müdürü olarak 2029 yılında göreve başlayacak olan kişiler ise, ortalama olarak 5100 TL maaş alır.



2020 Ocak ayından itibaren ise, bu pozisyonda görev yapan kişiler yaklaşık olarak 5690 TL maaş ile göreve başlar. Bu görevde yer almak isteyen kişiler, bakanlığın açmış olduğu yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçmeleri gerekir. Aynı zamanda devletin önemli kadrolarından olan bu görevlerde çalışacak kişilerin de adaletli, dürüst ve etik bir karakter yapısına sahip olması gerekir.