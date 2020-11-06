İlahiyat Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İlahiyat bölümü, dinin insanlar üzerindeki farklı inanç deneyimini ifade etmekle birlikte günümüz koşullarında sık sık talep gören bir meslektir.



İlahiyat Bölümü Nedir?



İlahiyat günümüzde İslamiyet dininin kapsamlı şekilde ele alınmış olduğu akademik bir disiplin olmaktadır. Bu ilahiyat bölümünde, din psikolojik, sistematik ve de felsefi boyutları incelenmektedir. İnsanın inanç deneyimini ve ya farklı insanların, kültürlerin kişiyi nasıl ifade ettiklerini de incelemektedir.



Din insanları günümüzde dünyanın pek çok farklı dinini ve de toplum üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bugün dinin insanlar üstünde yarattığı derin etkilerin araştırılmasını amaçlanır. İlahiyat çalışmaları kısmen tarih, kısmen felsefe, kısmen antropoloji ve de tamamen kendi başlı başına bir şeydir. Günümüzde ilahiyat bölümü okumak, dinin anlamları hakkında zorlayıcı sorular da sormak demektir. Bunun yanı sıra farklı dinleri bilgili ve de dengeli şekilde karşılaştırabilmeyi gerektirir.



İlahiyat Bölümü Eğitimi Nasıldır?



İlahiyat bölümü üniversitede İlahiyat Fakültesi bünyesinde bir eğitim verilmekte olan toplamda 4 yıllık olan bir lisans bölümüdür. Bu ilahiyat bölümü, üniversitelerin prosedürlerine göre de İngilizce İlahiyat, Türkçe İlahiyat ve ya Arapça İlahiyat gibi seçenekler sunmaktadır. Bu bölümü tercih edecek olan kişiler diledikleri zaman hazırlık eğitimi alabilirler ve de eğitim süreleri toplamda 5 yıl olarak belirlenir.



İlahiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?



Ülkemizde ilahiyat eğitimi almayı isteyen ve üniversite tercih dönemlerinde listelerinde bu ilahiyat bölümüne yer verecek olan öğrenciler çeşitli dersler almaktadırlar. Bu dersler aşağıdaki gibidir.

Tefsir Tarihi,

Hadis Tarihi,

Din Sosyolojisi,

Kuran Okuma ve Tecvid,

Din Psikolojisi,

İslam İnanç Esasları,

Sistematik Kelam,

Türk İslam Sanatlar Tarihi Dersi,

İslam Ahlak Esasları ve de Felsefesi,

Çağdaş İslam Hukuku,

İslam Mezheplerinde Zihniyet Tahlilleri,

Karşılaştırmalı İslam ve de Batı Düşüncesi gibi daha pek çok dersten toplamda 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu derslerin hepsini başarı ile tamamlayan kişilere “İlahiyat Lisans Bölümü Diploması” takdim edilmektedir.



İlahiyat Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Günümüzde oldukça önemli bir bölüm olan ilahiyat bölümü mezunları, genel anlamda islam dini hakkında gerekli olan kitleleri bilgilendirmek ile görevli olmaktadır. Ayrıca, ilahiyat bölümü dinler arasında var olan bağları ve de farklılıkları da incelemektedir. Bu nedenle değeri yüksek olan çok kutsal bir meslek dalıdır.



İlahiyat Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?



İlahiyat bölümü mezunları, almış oldukları kaliteli din eğitimlerini nesillerden nesillere aktarmak amacı ile pek çok farklı alanda da kariyerlerine devam edebilirler.



Ayrıca kimi ilahiyat bölümü mezunları kariyerlerine akademik boyutlarda devam etmeyi de tercih eder iken kimi mezunlar günümüzde imam, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, müftü,



Vaiz ve de Diyanet Memuru gibi çeşitli unvanlar ile çalışabilirler. Ayrıca söz konusu olan işler devlet bünyesinde yer almakta olan kurumlarda çalışabilirler. Günümüzde bu türden ilahiyat kurumlarında istihdam elde edebilmek amacı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’den elde edilecek olan puan belirleyici olmaktadır. Bu nedenle ilahiyat bölümü öğrencilerinin çalışma olanağı çok çeşitlidir.