İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde dersler ''dil bilgisi'' ve ''edebiyat'' olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun dışında gezi edebiyatı, genel psikoloji ve genel sosyoloji gibi seçmeli dersler de 4 yıllık lisans programının içerisinde yer alıyor. Son yıllarda sıklıkla tercih edilen bölümde okumanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların başında İngilizcenin evrensel bir dil olması geliyor. Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler, mezun olduktan sonra hem resmi okullarda hem özel kurumlarda öğretmenlik yapabilir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

İngiliz Dili ve Edebiyat bölümü mezunlarına ''filolog'' adı verilir. Fen - Edebiyat fakülteleri dışında bölümün okunabileceği diğer fakülteler şunlardır: İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyat bölümünün eğitim süreci 4 yıllıktır. Başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversite ve taban puanları şu şekildedir:

Boğaziçi Üniversitesi - 479,64647

İstanbul Bilgi Üniversitesi - 453,06853

Hacettepe Üniversitesi - 440,48722

İstanbul Üniversitesi - 439,26394

Ege Üniversitesi - 429,74021

ve 4. sınıftayken Erasmus ile yurt dışında çıkan öğrenciler bol bol pratik yaparak İngilizcelerini geliştirebilir. En çok tercih edilen ülkelerin başında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada yer alıyor. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Rönesans Çağı İngiliz Edebiyatı

Edebiyata Giriş

Akademik Yazma Becerileri

Metin İncelemeleri: Düzyazı ve Öykü

Teori ve Eleştiri Kuramlarına Giriş

ve 4. Dönem Dersleri

Kurgusal Edebiyat Araştırmaları

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Shakespeare I. ve II.

Çağdaş İngiliz Dili

Popüler İngiliz Yazını

ve 6. Dönem Dersleri

Yüzyıl İngiliz Düzyazı ve Şiiri

İngiliz Toplum Tarihi

İngiliz Romanı

Viktorya Dönemi Yazarları ve Şairleri

İngiliz Yazınında Eleştirel Yaklaşımlar

ve 8. Dönem Dersleri

Yüzyıl İngiliz Edebiyatı

İngiliz Kültürü İncelemeleri

Edebi Makale Yazımı

Şiir ve Tiyatro Araştırmaları

Postmodern İngiliz Romanı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin iş imkanı oldukça geniştir. Devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyenler formasyon eğitimi görmeli ve Kamu Personeli Seçme Sınavına girmelidir. Bunun dışında mezunların yapabileceği işler şunlardır:

1- Yayınevlerinde çevirmenlik, editörlük ve redaktörlük

2- Turist rehberliği

3- Bankacılık

4- Sigorta şirketlerinde üst düzey yöneticilik

5- Spor kulüplerinde çevirmenlik

6- İhracat şirketlerinde bölge sorumlusu

7- Online İngilizce öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

1- Devlet okullarında öğretmenlik

2- Yeminli ve noter onaylı tercüme bürosunda çevirmenlik

3- Danışmanlık şirketlerinde yöneticilik

4- Özel televizyon kanallarında danışmanlık

5- Reklam ajanslarında metin yazarlığı ve editörlük

6- Dizi ve sinema filmi projelerinde senaristlik

7- Radyo yayıncılığı

8- Eğitim koordinatörlüğü