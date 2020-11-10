İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Fen Edebiyat fakültelerinde yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 yıllıktır. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı şarttır. Muafiyet sınavından yüksek not alan öğrenciler, hazırlık sınıfından muaf tutulur. Bu bölümden mezun olanlar başta çevirmenlik ve yaratıcı yazarlık olmak üzere birçok farklı mesleğe yönelebilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Merak edenler için tüm detayları derledik.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde dersler ''dil bilgisi'' ve ''edebiyat'' olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun dışında gezi edebiyatı, genel psikoloji ve genel sosyoloji gibi seçmeli dersler de 4 yıllık lisans programının içerisinde yer alıyor. Son yıllarda sıklıkla tercih edilen bölümde okumanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların başında İngilizcenin evrensel bir dil olması geliyor. Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler, mezun olduktan sonra hem resmi okullarda hem özel kurumlarda öğretmenlik yapabilir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?
İngiliz Dili ve Edebiyat bölümü mezunlarına ''filolog'' adı verilir. Fen - Edebiyat fakülteleri dışında bölümün okunabileceği diğer fakülteler şunlardır: İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyat bölümünün eğitim süreci 4 yıllıktır. Başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversite ve taban puanları şu şekildedir:
Boğaziçi Üniversitesi - 479,64647
İstanbul Bilgi Üniversitesi - 453,06853
Hacettepe Üniversitesi - 440,48722
İstanbul Üniversitesi - 439,26394
Ege Üniversitesi - 429,74021
- ve 4. sınıftayken Erasmus ile yurt dışında çıkan öğrenciler bol bol pratik yaparak İngilizcelerini geliştirebilir. En çok tercih edilen ülkelerin başında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada yer alıyor.
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Rönesans Çağı İngiliz Edebiyatı
Edebiyata Giriş
Akademik Yazma Becerileri
Metin İncelemeleri: Düzyazı ve Öykü
Teori ve Eleştiri Kuramlarına Giriş
- ve 4. Dönem Dersleri
Kurgusal Edebiyat Araştırmaları
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Shakespeare I. ve II.
Çağdaş İngiliz Dili
Popüler İngiliz Yazını
- ve 6. Dönem Dersleri
- Yüzyıl İngiliz Düzyazı ve Şiiri
İngiliz Toplum Tarihi
İngiliz Romanı
Viktorya Dönemi Yazarları ve Şairleri
İngiliz Yazınında Eleştirel Yaklaşımlar
- ve 8. Dönem Dersleri
- Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
İngiliz Kültürü İncelemeleri
Edebi Makale Yazımı
Şiir ve Tiyatro Araştırmaları
Postmodern İngiliz Romanı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin iş imkanı oldukça geniştir. Devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyenler formasyon eğitimi görmeli ve Kamu Personeli Seçme Sınavına girmelidir. Bunun dışında mezunların yapabileceği işler şunlardır:
1- Yayınevlerinde çevirmenlik, editörlük ve redaktörlük
2- Turist rehberliği
3- Bankacılık
4- Sigorta şirketlerinde üst düzey yöneticilik
5- Spor kulüplerinde çevirmenlik
6- İhracat şirketlerinde bölge sorumlusu
7- Online İngilizce öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
1- Devlet okullarında öğretmenlik
2- Yeminli ve noter onaylı tercüme bürosunda çevirmenlik
3- Danışmanlık şirketlerinde yöneticilik
4- Özel televizyon kanallarında danışmanlık
5- Reklam ajanslarında metin yazarlığı ve editörlük
6- Dizi ve sinema filmi projelerinde senaristlik
7- Radyo yayıncılığı
8- Eğitim koordinatörlüğü