Koreograf Nedir, Ne İş Yapar? Koreograf Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Pek çok farklı sahne sanatları ile ilgili olan koreograf, aynı zamanda bir tasarımcı olarak da öne çıkıyor. Ancak bu tasarım daha çok sanat üzerine gerçekleşmekte ve saygın bir meslek haline gelmektedir. Bu doğrultuda pek çok insan koreograf olabilmek için koşulda şartları öğrenmek adına bilgi almaya çalışıyor.



Koreograf Nedir?



Müzik ya da sahneye konmuş olan esere uygun biçimde, sahne sanatlarını belli bir tasarım altında dansçılara gösteren ve yöneten kişiye koreograf denir. Diğer bir ifade ile dans yönetmeni ya da dans bestecisi veya tasarımcısı olarak da dile getirmek mümkün. Özellikle pek çok farklı müzikal, sahne sanatları veya defile gibi alanlarda çalışmanın genel hatlarını ele alan ve yöneten kişidir. Sadece planlamak ve düzenleme ile figürleri göstermek değil, sahneleme anında da destek veren kişi olarak koreograf ön plana çıkmaktadır.



Koreograf Ne İş Yapar?



Birçok farklı sanatları konusunda ele alınacak olan dans gösterileri için, bunları tasarlama, yönetime ya da düzenleme koreografın işidir. Özellikle yapılacak olan herhangi bir sanat alanındaki çalışmalar doğrultusunda, görsel açıdan estetik bir etki yaratabilmek için figürleri dansçılara ya da oyunculara anlatmaktır. Bu yönüyle günümüzün en revaçta olan meslekler içerisinde yer alıyor. Planlama yapmak ve analiz üzerinden hareketleri etkin şekilde tasarlamak koreografın en önemli işleri içerisinde yer alır.



Koreograf Nasıl Olunur?



Koreograf olabilmek için devlet konservatuvarından mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda özel üniversitelerin konservatuarları ile beraber özel dans kurslarında eğitim almak da mümkün. Üniversite sınavı ile beraber başvurunun ardından yetenek sınavına başvurmak mümkün. Yazılı sınav ile beraber yetenek sınavından başarılı olan kişiler, konservatuara girmeye hak kazanır ve gerekli eğitimi alır. Ancak özellikle yetenek sınavının yazılı sınava göre daha öncelikli olduğunu dile getirmek mümkün.



Koreograf Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Özellikle yüzlerce ve hatta binlerce insanın karşısında sergilenecek olan gösteriler konusunda, kareografın önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.



- Sahnelenecek olan eseri dikkatli bir şekilde analiz etmek ve buna göre hareketleri tasarlamak

- Esere uygun olan müzikleri derlemek ve buna göre figürleri tasarlamak

- Dansların provasını planlı bir şekilde gerçekleştirmek

- Dansçı veya oyuncuların ele alınan figürler doğrultusunda hareketlerin senkronize olmasını sağlamak

- Temsili anında görevinin başında olmak ve kontrol etmek suretiyle gözlemleme yaparak aksaklıkları gidermek

- Hazırlanmış olan kareografiye uygun dansı ya da oyuncuları belirlemek



Görüldüğü üzere yukarıdaki görev ve sorumlulukları ile beraber kareografi pek çok farklı sanat dalı için büyük bir öneme sahiptir. Özellikle söz konusu görsel olduğu zaman yapılacak olan çalışmaların, konacak eserin ve dansın önemi çok büyüktür. Dans üzerinden figür ve müziklerini uyumu ile beraber kişilerin uyumu da çok önemlidir. Bütün bunları sağlayabilmek ise kareografın görevidir. Sanat alanına ilgi duyan pek çok kişinin geçekleştirmek istediği meslekler arasında gelmektedir.