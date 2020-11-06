Kurye Nedir, Ne İş Yapar? Kurye Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Resmi evraklar, belgeler ve postalar ise hem hızlı hem de güvenli olduğu için arabalı kuryeler tarafından taşınır. Özellikle iş yoğunluğunun olduğu dönemlerde firmalar tarafından belli bir süreliğine işe alınan kuryelere ise ''kiralık kurye'' ya da ''geçici kurye'' adı verilir. Bu alanda hizmet veren kişiler genellikle belli bir semt ya da mahalle içinde çalışırlar. Şehir dışına paket gönderimleri ise kargo firmaları aracılığıyla yapılır. Günümüzde daha hızlı ve ekonomik olduğu için bisikletle teslimat yapan kuryeler de vardır. Bisikletle teslimat yapan kişilere de ''moto kurye'' denir.



Kurye Nedir?



Genellikle araba ya da motosiklet ile evrak ve belgelerin teslimatını gerçekleştiren kişilere kurye denir. Son yıllarda standart kurye hizmetlerinin yanında müşterilere ''ekspres'' olarak adlandırılan yeni bir hizmet sunuluyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaygınlaşan ekspres kuryeler, adreslere hızlı bir şekilde ulaştırılması gereken resmi evrakların teslimatında kullanılıyor.



Kurye Ne İş Yapar?



1- Belge, posta, paket ve evrakları, verilen adreslere teslim eder.



2- Amirlerini teslim aldıkları ve ettikleri paketler hakkında bilgilendirir.



Kurye Nasıl Olunur?



Kuryelik için herhangi bir diploma gerekmemektedir. Moto kurye olmak isteyen A1 ya da A2 ehliyetine sahip olması gerekir. B ehliyeti olanlar ise arabalı kurye arayan firmalara başvuru yapabilir. Kuryelik için talep edilen belgeler diğer işler ile aynıdır. İş yorucu olduğu için genellikle 18 - 30 yaş arası ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin başvuruları kabul ediliyor. Bununla birlikte bu işte deneyimi olanların diğerlerine olan iş bulma şansı çok daha yüksek.



Kuryenin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



1- Kuryeler işe başlamadan önce birkaç gün boyunca çalışacakları semt ve mahalleri gezmelidir. Eğer bilmediği bir yerde iş başı yapacaksa, başkalarından yardım alarak bölgenin en işlek mahallelerini ve caddelerini öğrenmelidir. Aksi takdirde teslimat yapacağı adresleri bulmakta güçlük çeker. Bu da işlerin aksamasına neden olur.



2- Kuryelerin insanlarla iletişimi güçlü olmalıdır. Belli başlı durumlarda teslimat geciktiğinden ya da buna benzer bir durumdan ötürü insanlar kendisine tepki gösterebilir. Bu tür tepkilere karşı hazırlıklı olmalı ve mesleğini profesyonelce icra etmeye özen göstermelidir.



3- Arabalı ve motosikletli kuryeler, navigasyon kullanarak teslim yapılacak adreslere çok daha kısa sürede ulaşabilir.



4- Teslimat ne kadar acil olursa olsun trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırı aşılmamalıdır. Kuryeler trafik hem kendilerinin hem de başka insanlarının hayatını riske atacak davranışlardan kaçınmalıdır.



5- Kuryeler teslim edilecek belge ve eşyaların güvenliğinden de sorumludur. Örneğin kırılma riski bulunan eşyalar için arabalı kuryeler kiralanır. Bu eşyalar teslim edilene kadar kuryenin sorumluluğundadır. Aynı zamanda resmi evrak ve belgelerin kaybolmaması için dikkat edilmelidir.



6- Bu alanda hizmet veren kişiler müşteri gizliliğini ve memnuniyetini ön planda tutmalıdır. Taşınan paketler açılmamalı ve başka birine bırakılmamalıdır.