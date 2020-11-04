Orkestra Şefi (Maestro) Nedir, Ne İş Yapar? Orkestra Şefi Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Orkestra şefi (maestro) bir orkestradaki enstrümantal müzik grubunu yönetmektedir. Burada genellikle performans esnasında orkestra şefi tarafından baget ve vücut jestleri kullanılır.



Orkestra Şefi (Maestro) Nedir?



Orkestra şefi enstrümantal bir müzik grubu ile koroları yöneten kişidir. Birbirinden farklı enstrümanlar çalan pek çok kişi bir araya gelerek bir koro oluşturur. Bu koronun da uygun ritimler ile müzik çalabilmeleri için bir maestroya yani orkestra şefine ihtiyaç vardır. Orkestra şefi ise vücut jestlerinin yanı sıra ellerindeki bagetler ile müzisyenleri yönlendirir.



Orkestra şeflerinin ve müzisyenlerin anlayabilecekleri ayırt edici hareketler kullanılır. Bir topluluk önünde sergilenecek olan performans öncesi hazırlıkları ve son kontrolleri yapan kişi genellikle orkestra şefi olur. Performans sırasında uygulanacak repertuar ve müzisyen seçimlerini orkestra şefi yapmaktadır. Aynı zamanda müzisyenler de yaratıcı performanslar sunmaya yönelik teşvik edilirler.



Orkestra Şefi (Maestro) Ne İş Yapar?



Orkestra şefi müzik grubunu ve ya koroyu yönlendirerek birbirinden güzel eserlerin icra edilmesini sağlar. Aynı zamanda pek çok müzisyenin bir araya gelerek oluşturdukları bu performans grupları kendi müzik yapılarına göre konserler düzenlerler.



Orkestra şefi ise bu müzisyenlerden oluşan koronun özel programlarına karar vererek etkinlik takvimlerini oluşturur. Bir orkestra şefi o koronun sergilediği performanslarda koronun iyi bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ayrıca müzisyenler ile yapılan tüm provaların saatini ayarlayarak bunu da yönetirler. Orkestra şefi bazı durumlarda kendi enstrümanı ile birlikte gruba da eşlik edebilir.



Orkestra Şefi (Maestro) Nasıl Olunur?



Orkestra şefi olmak için hem yetenek hem de bilgi birimi gerekir. Bunun yanı sıra orkestra şefi olmak için mutlaka iyi bir eğitim alınmalıdır. Özellikle de üniversitelerin Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümünden en az lisans derecesi ile mezun olunmalıdır.



Kompozisyon ve Orkestra şefliği Bölümü genellikle öğrencilere dört yıllık eğitim vermektedir. İyi bir orkestra şefinin dolu dolu bir müzik bilgisine sahip olması gerekir. Zamanı iyi yöneten bir orkestra şefi güçlü bir planlama ve organizasyon da yapabilmeli. Orkestra şefleri enstrümanlar hakkında da bilgi sahibi olmalı. Aynı zamanda bir kaç çeşit enstrümanları da çalabilmeli.



Orkestra Şefinin (Maestro) Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Orkestra şeflerinin kendilerine ait görev ve sorumlulukları bulunur. Öncelikle orkestra şefi performanslar sırasında koroyu etkili ve doğru bir şekilde yönlendirmelidir. Şefler müzisyenlere yetenek ve performanslarına uygun parçalar seçerler. Prova ve performansları da düzenleyen orkestra şefleri mimik, jest ve vurgular ile korodaki müzisyenleri de yönlendirirler. Orkestra şefi performanslarına göre müzisyenleri konumlandırarak sergilenecek şarkılara karar verirler. Bunun yanı sıra organizasyon ve konser takvimi de orkestra şefi tarafından belirlenir.



Çalışmalar sırasında her bir detayı ayrıntılı olarak planlayan orkestra şefinin kendine ait meziyetleri olmalıdır. Özellikle de ekip çalışmasına uyum sağlayabilen orkestra şefi iyi bir yönetici de olabilmelidir. Orkestra şefi güçlü planlamalar yaparak kusursuz bir performansın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Çok sayıda müzisyenin bir arada bulunduğu koroda performans sırasında herkes orkestra şefinden gelecek olan komutu bekler.