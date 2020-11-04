Paramedik Nedir, Nasıl Olunur? Paramediklik Mezunu Ne İş Yapar?

Paramedik, diğer bir adı ile Acil Tıp Teknikeri, tıp dünyasında acil durumlarda hastalara müdahale ederler. Önemli kaza ve yaralanmalarda önemli bir görev üstlenirler.



Paramedik Nedir?



Acil Tıp Teknisyeni olarak da bilinen paramedikler özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde çalışırlar. Bu kişiler acil tıbbi durumlarda kaza ve yaralanmalarda hasta ve yaralılara acil müdahalelerde bulunurlar. Hastanelerdeki acil çağrılara cevap veren paramedikler tıbbi hizmetlerde yer alırlar. Bunun yanı sıra ambulanslar ile gelen hastalar paramedikler tarafından tıbbi tesislere götürülürler.



Paramedikler hayati tehlike içeren tüm hastalıklarda acil müdahaleler yaparak hayatlar kurtarırlar. Bazı durumlarda ise hamile kadınların doğumları durumunda doğuma destek de sağlayabilirler. Oldukça önemli görevler üstlenen paramedik acil durumlarda hastanın yaralanmalarına müdahale edebilirler.



Paramedik Ne İş Yapar?



Hastanelerde bulunan bölümlerin yanı sıra Acil Servis'te kaza ve yaralanmalar sonucu gelen hastalar yer alır. Ani yaralanmalar, kazalar ve doğum gibi durumlarda ilk müdahaleyi yapan genellikle paramedik oluyor.



Paramedik, hayati tehlike içeren durumlarda acil müdahale gerçekleştirirler. Özellikle de hastanedeki diğer personele hastalar ile ilgili net bilgi verirler. Yaralanma ve kaza gibi durumlarda ise kanama durdurularak müdahaleler yapılır. Paramedik diğer bir adıyla acil tıp teknisyenleri hayati tehlikeye sahip hastaların hastaneye ulaştırılmalarında önemli bir görev üstlenirler.



Paramedik Nasıl Olunur?



Paramedik olabilmek için gereken eğitimlerin alınması gerekir. Öncelikle üniversitelerin 2 yıllık İlk ve Acil Yardım Paramedik ve ya Sağlık Meslek Yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu mezuniyetin ardından kendi alanlarında staj yaparlar.



Paramediklerin sürücü belgesi alması ve ruh sağlıklarının yerinde olduğuna dair belge almaları gerekir. Bunun yanı sıra 17 ve 23 yaş arasındaki kişiler üniversiteye kayıt yaptırabilirler. Yani bu konuda yaş şartı aranmaktadır. Paramedik olmak isteyen kadınlar için boy sınırı 1.60 cm olarak belirlenmiştir. Erkeklerin ise 1.65 cm boyundan kısa olmamaları gerekir. Paramedik olmak isteyen kişiler meslektaşları ile birlikte sedye taşıyabilecek kadar yeterliliğe de sahip olmalılar.



Paramediklerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde çalışan paramediklerin bazı görev ve sorumlulukları bulunur. Bu kişiler araçları doğru bir şekilde kullanabilmeliler. Ayrıca paramediklerin fiziksel güçlerinin de yerinde olması gerekir. Çünkü gereken durumlarda hastaları kaldırıp, sedye taşıyabilmeliler. Paramedikler hızlı karar vererek her durumda sakin kalabilmeliler. O nedenle bu meslekte çalışmak isteyen kişilerin ruh sağlığı da oldukça güçlü olmalıdır. En zor durumlarda dahi paramedikler hastalar ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurabilmeliler.



Paramedik kaza, yaralanma ve hayati tehlike oluşturan durumlarda acil tedavi sağlarlar. Bunun yanı sıra acil durumlarda hastaların da doğru bir şekilde taşınmasında etkin rol oynarlar. Ayrıca travmatik durumlarda hasta nakle hazır hale getirilirken stabilizasyon da doğru şekilde sağlanır.



Kadınlar bazen ani doğumlar gerçekleştirebilir. Bu gibi durumlarda paramedik soğukkanlı kalarak kişiyi doğuma hazır hale getirebilmek için destek olmalıdır. Bunun yanı sıra paramedik hastanedeki hastaların tedavisine de destek olmaktadır. Acil durumlarda hastaya en etkili tedavi ve stabilizasyon koşulları da sağlanır.