Polis Özel Harekat (Pöh) Nasıl Olunur? Pöh Olmanın Şartları - 2021

Polis Özel Harekat için personel alımı İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.



Polis Özel Harekat (PÖH) Nasıl Olunur?



Adayların Polis Eğitim Merkezi’nde eğitim almış olması istenmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, eğitimlerine devam ederken özel harekat polisi olmak istediğini tercihine ekleyebilmektedir. Bunun yanı sıra mesleğine polis olarak devam edenlerin de PÖH olmak için başvuru yapma hakkı vardır. 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile polisler de özel hareket başvurusu yapabilmektedir.



Özel hareket polisi olarak görev yapmak isteyenlerin fiziki sınavı ve mülakat sınavını başarılı bir şekilde geçmesi gerekmektedir. Bu iki sınavdan sonra da adayın polis eğitim merkezinde eğitim alması ve bunu tamamlaması gerekmektedir. POMEM fiziki yeterlilik sınavı; sıçrama, lastikten geçme, ağırlık taşıma, takla, slalom koşusu ve engel etabından oluşmaktadır.



PÖH Olmanın Şartları – 2021



Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabilmektedir. Ancak her iki grup adaydan da başvuru için bazı şartları sağlaması beklenmektedir. Bu kapsamda PÖH adaylarında aranan ilk şart yaş sınırıdır. Bu şarta göre adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve silah taşıma engelinin de bulunmaması gerekmektedir.



PÖH olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Ayrıca adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.



PÖH başvurusu sırasında adaylardan herhangi bir KPSS baraj şartı beklenmemektedir. Ancak eğitim kriteri olarak başvuran kişinin en az lise düzeyinde eğitiminin olması istenmektedir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.