Sistem Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Sistem Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Sistem Mühendisliğinin pek çok görev ve sorunlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluğu yerine getiren ve bu bölümü okuyan kişiler bu mesleği yapabilirler.

Sistem Mühendisliği Nedir?

Sistemlerin ve sistemleri oluşturan alt yapılarının bakımı, tasarımı, üretimi ve kontrolünü gerçekleştiren kişilere Sistem Mühendisliği denir. Belirli maliyet ve zaman kısıtları içerisinde, karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileşmesi ve tasarımına yönelik bir mühendislik dalı olmaktadır.

Sistem Mühendisliği Ne İş Yapar?

Sistem Mühendisleri endüstriyel, teknik, biyolojik, finansal, çevresel ve politik sistemleri göz önünde tutarlar. Bu anlamda araştırmalar yaparlar. Özellikle firmaların sistemsel çalışmalarını maliyet ve zaman kısıtlarını baz alarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Sistem Mühendisleri tasarlanacak olan sistemin amaçlarını belirleyerek belirlenen bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan sistemin elemanlarını belirlemektedir. Sistem ve firmanın faaliyet planlarına olan uygunluğunu inceler ve maliyet hesaplarını yapar.

Sistem Mühendisliği Nasıl Olunur?

Sistem Mühendisi olmak için neler yapılması gerektiği veya hangi bölümde okunması gerektiği son yıllarda ülkemizde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Sistem Mühendisi olabilmek için Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinde var olan Mimarlık, Mühendislik veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler lisans programı olup toplam 4 yıllık bir eğitim verilmektedir.

Sistem Mühendisliğinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Her mesleğin kendi alanında farklı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sistem Mühendislerinin de iş alanında belirli görev ve sorumlulukları varır. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirmek görevlerinin bir parçasıdır. Sistem Mühendislerinin görev ve sorumlulukları ise şunlardır:

- Çalıştıkları firmanın isteklerine uygun sistemler tasarlamak

- Sistem Mühendislerinin tasarladıkları sistemlerin amacını belirlemek ve bu amaçlara uygun olarak sisteme elemanlar atamak

- Oluşturduğu sistemin maliyetini ve ne kadar zaman gerektirdiğinin analizini yapmak

- Oluşturulan sistemin ve şirketin diğer sistemler ile uyumlu çalışıp çalışmadığını kontrol etmek

- Karar destek, haberleşme, iletişim veya üretim gibi sistemlerin alt sistemler ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek

- Firmaya yarar sağlayacak yeni sistemler ortaya koymak

- Yeni sistemler geliştirmek, sistemlere güncelleme sağlamak ve yeni gelişmeleri yakından takip etmek

- Kullanılan sistemlerin denetimini yapmak, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek