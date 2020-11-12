Türkoloji Bölümü Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Türkoloji, Türk toplumlarını bilimsel yönden araştırmayı amacı taşır. Türkoloji, Türk dünyası ile ilgili bilgileri araştıran ve derleyen bilim dalıdır.

Türkoloji Dersleri Nelerdir?

Klasik Türk Edebiyatına Giriş

Türkoloji Çalışmaları

Göktürkçe

Dünya Edebiyatı Tarihi

Leksikoloji

Filolojide Enformatik Teknolojiler

Ses Bilgisi

Dilbilimine Giriş

Edebiyat Bilimine Giriş

Halk Edebiyatına Giriş

Uzmanlık Filolojisine Giriş

Dil Felsefesi

Osmanlı Türkçesi

Türk Halk Destanları

Edebiyat Sosyolojisi

Yeni Türk Edebiyatı

Aşık Edebiyatı

Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı

Türk Lehçelerin Karşılaştırmalı Gramer

Türk Tarihine Giriş

Türkçenin Köken Bilimi

Türkoloji Tarihi

Leksikoloji

Söz Dizimi

Çağdaş Türk Lehçeleri

Türk Onamastığı

Türkoloji Bölümü Nasıl Okunur?

Türkoloji bölümünde okuyabilmek için YKS, TYT ve AYT sınavlarından yeterli puanı almanız gerekir. Bu bölüm, sözel puan türüne (TS-2)’ye göre öğrenci alıyor. Fakat ülkemizde Türkoloji bölümü bulunmuyor. Bu bölüm şimdilik sadece Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde bulunuyor.

Kontenjanı 10 kişiden okuluna bu bölüme, her geçen gün ilgi artıyor. Bu bölüm, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Türkoloji bölümünden mezun olan kişiler, Türkolog unvanı ile görev yapar.

Türkoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Türkoloji bölümü, Türk lehçelerinin incelenmesi ve diğer lehçelerle karşılaştırılmasını yapar. Bu alanda çalışan kişiler, en eski metinlerden başlayarak Türk dili ve kültürü üzerine araştırmalar yürütür. Bu bölümden mezun olan kişiler kamu ve özel sektörde pek çok alanda kolaylıkla iş buluyor.

Türkoloji bölümü mezunları, pedagoji sertifikası aldığı takdirde ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik, akademisyenlik ve okutmanlık yapabilirler. Aynı zamanda bu bölüm mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve başkanlık gibi resmî arşivlerde, müzelerde, TDK ve TRT’de de görev alabilirler. Aynı zamanda bu kişiler, editörlük, gazete makale gibi alanlarda ise yazarlık ve tercümanlık konusunda uzmanlık yapabilirler.

Türkologların Görevleri Nelerdir?

Türkologlar, bir araştırmacı olarak en eski metinlerden başlayarak tüm metinlerin incelemesini yapar.

Türk dilinin kökenini, yapısını, gelişimini etkileyen faktörleri inceler.

Türkçenin korunmasını ve gelişmesini sağlar.

Belli bir tarihi ve dönem içinde ortaya çıkmış eserlerin incelemesini yapar.

Sözlükler hazırlar.

Türkçenin diğer dillerle olan bağlantılarını inceler.

Türkologlar, yaptığı değerlendirmenin sonucunda Türkçenin sorunlarının giderilmesine yardımcı olur ve gerektiğinde kurum ve kuruluşlara ve meslek elemanlarına ulaşılmasını sağlar.

Türkologların Sahip Olması Gereken Özellikler

Üst düzey sözel düşünme yeteneğine sahip olmalı,

Edindiği bilgileri çözümleyerek sentezleyebilen pratik bir zekaya sahip olması gerekir.

Türk edebiyatına özel bir ilgi duyan ve kitap okumayı çok seven bir yapıya sahip olması,

Araştırma ve incelemeye çok meraklı bir yapısı olan,

Düşüncelerini söz ve yazı ile etkili bir biçimde aktarma yeteneğine sahip kişiler olmalıdır.

Türkoloji Mezunu Kişilerin Maaşları

Türkoloji bölümünden mezun olan kişiler, devlet kurumlarında görev aldığı zaman 657 kanuna göre maaşları belirlenir. Özel sektörde çalışan kişiler ise çalıştığı kurum, kuruluş, pozisyon ve deneyim yılına göre maaş alır.