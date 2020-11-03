Uzman Çavuş Nedir? Uzman Çavuş Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Ve Gerekli Özellikler

Günümüzde pek çok gencin hayallerini süsleyen uzman çavuşluk için diğer meslek dallarında da olduğu gibi belirli şartları sağlamanız gerekir.

Uzman Çavuş Olmak için Sahip Olunması Gereken Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Uzman çavuşluğa müracaatın yapıldığı zaman terhisin üzerinden 3 yıldan az süre geçmiş olması gerekir.

Er ya da erbaş olarak askerlik yapmış olmak gerekir.

Müracaatın yapıldığı senenin 1 Ocak tarihi itibari ile 25 yaşını bitirmemiş olmak gerekir.

Uzman erbaş alımı yapan sınıf ve branşlar için aranan tüm şartların sağlanması gerekir.

Daha önce askeri öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak gerekir.

Daha önce Türk silahlı kuvvetlerinde subay, yedek subay, teğmen, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma olarak görev yapmamış olmak gerekir.

Askerlik görevi boyunca üstlerinden herhangi bir şikayet almamış olmak,

Taksitle işlenmiş suç ve fiilleri hariç olmak üzere affa uğramış, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış, para cezasına çevrilmiş ve adli sicil kaydından silinmiş olsa bile herhangi bir suçtan ötürü hakkında hüküm verilmemiş olmak,

Askerlik görevini gerçekleştirdiği süre boyunca Askeri Ceza Kanununa göre 148. Maddeden ceza almamış olmak,

Asker olmaya engel teşkil edecek sakıncalı bir durumun olmaması,

Türk silahlı kuvvetlerinin onur ve haysiyetini küçük düşürücü davranışlarda bulunmamış olmak,

Başvuru sırasında askerlik görevine devam edenler için birlik komutanı tarafından düzenlenen nitelik belgesinde 80 ve üzeri not almak,

Herhangi bir terör örgütü, çete ya da suç örgütünün içinde bulunmamış olmak,

Askeriyenin belirlemiş olduğu boy ve kilo aralığına sahip olmak gerekir. Buna göre 1.64 boyunda ve en fazla da 210 cm olmak gerekir. Bu boy oranına göre kilo oranının orantılı olması gerekir.

Yapılacak olan 3 ayrı sınavda da başarılı olmak gerekir. Bu sınavlar, yazılı, mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarıdır. Fiziki yeterlilik sınavı spor anlamına gelir.

Askeri hastaneden alınmış sağlık raporlarına sahip olmak gerekir.

Ortaokul, lise, yüksekokul veya fakülte mezunu olmaktır. (Bazı alımlarda en az lise mezunu şartı aranmaktadır.)

Uzman Erbaş Sözleşmeleri Kaç Yıl İçin Yapılır?

Uzman erbaşlar, en az 1 yıl en çok da 5 yıl olmak üzere sözleşme yaparak göreve başlarlar.

Uzman Çavuşların Görev ve Nitelikleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olmuş, çavuş rütbesiyle askerlik yapmış ya da yapan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere pek çok çeşitli görevde çalışır. Bunlar;

Subay, astsubay ve erler arasındaki ilişkiyi düzenler.

Nişancı ya da sürücü olmak,

Muharebe görevlerini yerine getirmek,

Düşman, hava araçları, uçak ve füzelerle mücadele etmek,

İletişimi sağlamak,

Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak

Yerleşke güvenliğini sağlamak ve nöbet hizmetlerini düzenlemek gibi önemli görevleri vardır.