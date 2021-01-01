Zabıta Rütbeleri Nelerdir? Sırasıyla Zabıta Amiri Rütbeleri

Talep edilen şartlara uygun kişiler 2021 KPSS taban puanını (70) aştığı takdirde zabıta memuru olarak işe başlayabilir.



Zabıta Rütbeleri Nelerdir?



Zabıtalıkta toplam 5 rütbe bulunmaktadır. En düşük rütbe zabıta memuru iken en yüksek rütbe ise Zabıta Daire Başkanıdır.



Sırasıyla Zabıta Amiri Rütbeleri



1- Zabıta Memuru

2- Zabıta Amiri

3- Zabıta Müdürü

4- Zabıta Şube Müdürü

5- Zabıta Daire Başkanı



Zabıta Memurunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



1- Zabıta memurlarının asli görevlerinden biri denetleme yapmaktır. Denetlemenin sonunda açıkta satış yapan ve toplum sağlığını tehdit eden dükkanlara gerekli cezalar verilir.



2- Ceza almasına rağmen aynı ihmalleri sürdüren dükkanların kapatılması için resmi süreci başlatır.



3- Dilenci ve sokak satıcıları hakkında yasal işlem yapar.



4- İzni olmadığı halde pazarda satış yapan kişiler hakkında tutanak tutar.



5- Çevre Koruma Kanununa uymayan işletmeleri tespit eder.



Zabıta Amirinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Zabıta amirleri, memurların görevlerini yerine getirip getirmediğini denetler. Kaçak yapıları denetler ve kaçak et kesen kurumlar hakkında tutanak tutar. Zabıta müdürlüğünde görev yapan amirler ise arşiv dosyalarından da sorumludur.