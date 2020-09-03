Özersay: Örtülü ödenek kullanmadım

Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, bakanlığına ayrılan örtülü ödeneğin kuruşuna dokunmadan Maliye’ye aynen iade ettiğini vurguladı. Özersay “Ben vatandaşa bir söz verdim ve yaptım, örtülü ödenek kullanmayı kabul etmedim ve kullanmadım. Göreve geldiğim ilk yıl yarım milyonluk örtülü ödenekten bir kuruş harcamadan Maliye’ye iade ettim. İkinci yıl ise Bakanlığımın bütçesine örtülü ödenek kalemi konulmasını dahi kabul etmedim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki kaynağı kullanırken de resepsiyon düzenleyip sanatçılarla bir araya gelmek yerine o sanatçı ve sporcuları uluslararası etkinliklere göndermenin ülkeyi tanıtma anlamında daha faydalı olacağına işaret eden Özersay, “Resepsiyon da yapılabilir ama ölçüyü iyi ayarlamak gerekir” dedi.

Özersay şöyle devam etti:



“İki genci, iki sanatçıyı çok önemli bir etkinliğe göndermek, orada elde edeceği başarıyla ülkeden söz ettirmek çok daha önemlidir. ‘Bu sanatçılar KKTC’den gelir, bunlar Kıbrıslı Türk’tür’ desin. Burada biz de varız, burada bir devlet var. Bunlar, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyada duyurup burada biz de varız dedirtecek adımlardır ve çok önemlidir.”



Görevde olduğu süre zarfında örtülü ödenek kullanmadığını, kullanmayı kabul etmediğini belirten Özeray, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığındaki sorunlardan biri bunun örtülü bir ödenek olmasıdır. Örtüsünü kaldırarak şeffaf hale getirerek Sayıştay’a düzenli olarak fatura ve makbuzlarını göndereceğim ki kimsenin aklında soru işareti kalmasın. KKTC’yi çok daha iyi tanıtma noktasına geleceğimize, halkın sesini daha iyi duyurabileceğimize ve kendimizi daha görünür kılacağımıza inanıyorum”