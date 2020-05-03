BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKoronavirüs Haberleri 119 kişinin yaşadığı 2 apartman karantinaya alındı!
    ABONE OL
    03.05.2020 - 16:32 | | DHA

    119 kişinin yaşadığı 2 apartman karantinaya alındı!

    Eskişehir’de Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki apartman görevlisinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, valilik pandemi kurulunca iki bloktaki 119 kişi için 14 günlük evde karantina kararı alındı. İki bloğun bulunduğu giriş ve çıkışlar polis ekiplerince demir bariyerlere kapatılırken, karantinadakilerin tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanmaya başladı.

    119 kişinin yaşadığı 2 apartman karantinaya alındı!

    Yenidoğan Mahallesi’ndeki 2 bloğun apartman görevlisi olan M.Ş.’nin dün belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasında apartman görevlisinin tüm apartman sakinleri ile yakın temaslı olduğu değerlendirilerek iki blokta yaşayan 119 kişi hakkında pandemi kurulunca 14 günlük ev karantinası kararı alındı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanların giriş-çıkışlarının olduğu bölümleri demir bariyerlerle kapattı. Ayrıca apartmanlarda 65 yaş üstü risk grubunda yer aldığı belirlenen 19 kişiden de Covid-19 testi için numune alındı.

    İHTİYAÇLARI VEFA GRUBU KARŞILIYOR

    Ev karantinasına alınan 119 kişinin temel ihtiyaçları ise Odunpazarı Kaymakamlığı’nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya başladı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri de apartmanda yaşayanların sağlık durumlarını anlık olarak takip altına aldı.

    ESKİŞEHİR’DE VAKA SAYISI ARTIYOR

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir’de Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 1200’ün üzerine çıktı. Corona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği şehirde Sağlık Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini de artırdı.

     

    Yunusların gemilerle dansı kameradaİstanbul Boğazı'nda son günlerde yunuslar sık sık görüntüleniyor. Karadeniz'de İğneada açıklarında gemilere eşlik eden yunuslar mürettebatın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son depremler: Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

    Son depremler: Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Son dakika I Elazığ'da deprem! Malatya'da da hissedildi

    Son dakika I Elazığ'da deprem! Malatya'da da hissedildi

    Sıradaki Haber