167. yaş gününde eseri çalındı

Amsterdam’daki Singer Laren Müzesi, Vincent van Gogh’un ‘Spring Garden’ adlı tablosunun sabaha karşı çalındığını duyurdu.

Yaş gününe pasta

Amsterdam’daki Van Gogh Müzese ise dün Van Gogh’un doğum günü için takipçilerinin hazırladığı pastaları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Önceki hafta sonu Instagram hesabından duyuru yapan müze, takipçilerinden Van Gogh’un doğum günü için pasta hazırlamalarını istemişti.

Ayrıca müze bu pastalardan en çok dikkat çekenlerini de sosyal medya hesabından paylaşacağını duyurmuştu.

Müze, @jennaraecakes ve @sweetbakes adlı Instagram kullanıcılarının, ressamın “Almond Blossom” (Çiçek Açan Badem Ağacı) tablosu ve “Sunflowers” adlı eserinden ilham alarak hazırladığı doğum günü pastalarını paylaştı.