2020’de Hollywood’a kadın yönetmenler damga vurdu

Hollywood yapımlarında 2020 yılında kadın yönetmenlerin filmlerinde artış gözlemlendi. San Diego State Üniversitesi’nin öncülüğünde her yıl yapılan Celluloid Ceiling’in araştırmasına göre, 2020’de en çok kâr eden 100 filmin yüzde 16’sında kadın yönetmenlerin imzası var. Bu oran 2019’da 100 yapımda yüzde 12, 2018’de ise sadece yüzde 4 olarak duyuruldu.



İki yıl üst üste



Guardian gazetesinden Lanre Bakare’in yaptığı habere göre, kadın yönetmen sayısındaki bu artışı ortaya çıkaran araştırmayı San Diego Üniversitesi Televizyon ve Film Endüstisi Kadın Araştırmaları Bölümü’nün kurucusu Dr. Martha Lauzen yaptı. Dr. Lauzen son iki yılda dikkat çeken projelerdeki kadın yönetmenlerin artışının, cinsiyet dengesi konusunda ilerlemeye dair bir işaret olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

“Chloé Zhao’nun



‘Eternals’ ve Cate Shortland’ın ‘Black Widow’ gibi yılın en çok beklenen yüksek bütçeli filmleri de dahil olmak üzere yönetmen koltuğunda oturan kadınlar 2020’de arttı. 2020 ile birlikte kadın yönetmenlerin sayısının iki yıl üst üste yükseldiğini gördük. Bu iyi haber çünkü; önceki yıllarda bu oran bir yıl artıp diğer yıl azalıyordu. Fakat hâlâ gişede listelerdeki üst sıralardaki filmlerin yüzde 80’inde kadınlar yönetmen koltuğunda değil.”



Oscar galibiyeti beklentisi





Haberde ayrıca bu seneki Oscar Ödül Töreni’nde “En İyi Yönetmen” kategorisinde kadın yönetmenlerin galibiyetinin yüksek bir ihtimal olduğunun da altı çizildi. Lanre Bakare haberinde, bu seneki törende sahneye çıkması beklenen yönetmenleri ise

şöyle sıraladı:

Emeral Fennell

“Promising

Young Woman”

Kelly ReIchardt

“First Cow”

Chloé Zhao

“Nomadland”

RegIna KIng

“One Night In

Miami”

Oscar Ödül Töreni, 25 Nisan’da yapılacak.



Pandemi etkisi



Yönetmen kategorisindeki tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Lauzen’in araştırması, kamera arkasında erkeklerin egemen olduğunu ortaya çıkardı: “Kamera arkasında dengesizlik oldukça çarpıcı. Filmlerin yüzde 70’inde yönetmen, senarist, uygulayıcı yapımcı, yapımcı, editör veya görüntü yönetmeni gibi alanlardaki kadın oranı yüzde 5’ten daha az.” Araştırmaya göre, pandemi nedeniyle dijital gösterimlerde bir patlama olduğu da ortaya çıktı. Dijital platformlarda seyircilerin karşısına çıkan Caty Yan’in “Yırtıcı Kuşlar” ya da Patty Jenkins’in “Wonder Woman 1984” filmlerinin geçen yılın en dikkat çeken yapımları olduğu da araştırmada yer aldı.













