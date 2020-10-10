49 sanatçının eseri Mamut’ta buluşuyor

Türkiye genelinde sekiz yıldır kesintisiz olarak bağımsız yeteneklere sergi alanı sunmanın yanı sıra, portfolyo günleri ve iletişim desteği ile genç sanatçıları sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project’te bu yıl 1500 başvuru arasından seçilen 49 sanatçının eserleri sergileniyor. Bu sene sunulacak 49 sanatçının 400’e yakın eserinden oluşan zengin seçki, Mamut’un İnternet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden birbirinden farklı formatlarda sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Aynı zamanda Mamut sanatçılarıyla ilgili kaynak oluşturacak olan mamutartproject.com, Mamut 2020’de yer alan eserleri çevrimiçi platformuna taşıyor. Platform, önümüzdeki dönemde içeriğini genişleterek Mamut sanatçılarını dünyanın her yerinden sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor. Sanatseverler bu sene Mamut’un 8. edisyonunda değişen dünya koşulları, ekoloji, yeni form ve yapı arayışının ışığında; ses algısı, küresel sorunlar odağında insan gibi güncel konuların özgün yorumlarını deneyimleyebilecek