Akbank Kısa Film Kanalı yayına başlıyor

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16 yıldır düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu Festival, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Forum Senaryo Yarışmasının yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor. Festival ödülü filmlerin online izlenilmesine olanak sağlayan yeni bir yapı ile kısa filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Aralarına Gökalp Gönen’in Avarya, Daria Kashcheeva’nın Daughter, Zeynep Köprülü’nün Orada, Yona Rozenkier’in Butterflies, Sinan Kesova’nın Hinterlant, Alican Yücesoy’un Taş, Mohammad Hormozi’nin Inner Self, Morad Mostafa’nın Ward’s Henna Party filmi gibi önemli kısa filmlerin bulunduğu 12 filmlik seçki Türkçe altyazı seçeneği ile Akbank Sanat Youtube Kısa Film Kanalından izlenebilecek.