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22.05.2020 - 20:09 |

Bayramda dayanışma konseri müzikseverlerle buluşuyor

Popüler Sanat Vakfı (POPSAV), Covid-19 pandemisi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörü çalışanları için Ramazan Bayramı’nda online müzik festivali düzenliyor.

Bayramda dayanışma konseri müzikseverlerle buluşuyor

POPSAV, içinden geçtiğimiz koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren sektörün çalışanları için inisiyatif üstlenerek dayanışma konseri düzenliyor. DenizBank’ın sponsorluğunu üstlendiği konserlere aralarında Ahmet Özhan, Candan Erçetin, Demet Akbağ, Edis, Emel Sayın, Erol Evgin, Ferda Anıl Yarkın, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Güliz Ayla, Güzin ile Baha, Nil Burak, Metin Özülkü, Nükhet Duru, Ömür Gedik, Sibel Alaş, Sertap Erener, Serdar Ortaç, Yonca Evcimik ve Zeliha Sunal’ın yer alacağı sanatçılar katılacaklar.

#EvdeKal MüzikleKal konserleri, 24–25-26 Mayıs akşamları 20:00-22:00 saatleri arasında YouTube Türkiye #EvdeKal ve NetD Müzik YouTube kanalları ile DenizBank’ın YouTube kanalı üzerinden canlı takip edilebilecek. 

Müzikseverlein ücretsiz olarak katılarak keyifli vakit geçirecekleri etkinlikte, sponsor olarak destek olan kurumlardan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi müzisyenlere aktarılacak.

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