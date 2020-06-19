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19.06.2020 - 10:44 |

'Bir Bilebilsen'' Istanbul Arabesque Project yorumu

Arabesk müziğin büyük sanatkårları Ahmet Selçuk İlkan ve Burhan Bayar'ın unutulmaz eseri 'Bir Bilebilsen" Istanbul Arabesque Project yorumuyla müzikseverlerle buluşuyor.

'Bir Bilebilsen'' Istanbul Arabesque Project yorumu

Geçtiğimiz yıl yayınladığı "Sende Kalmış" albümüyle 10. yılını kutlayan, Türkiye'nin ilk arabesk grubu Istanbul Arabesque Project, müzikal kariyerine 'Bir Bilebilsen"i eklemekten gurur duyuyor.

Pandemi sebebiyle grubun sadece 3 üyesi ile bir müzik stüdyosunda çekilen klip yayına girdi. Istanbul Arabesque Project şarkının önceki versiyonlarından farklı olarak düzenlemede davul, gitar ve bas gitarı öne çıkardı. 

Samsun'daki bir evin çatısında 25 leylek yaşıyorSamsun'un Alaçam ilçesinde Metin Demirtaş'ın 3 katlı evinin çatısında, yaklaşık 25 leyleğin yaşadığı 7 leylek yuvası bulunuyor. Samsun- Sinop Karayolu kenarında bulunan evin çatısındaki yuvalarda bulunan leylekleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
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