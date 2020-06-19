'Bir Bilebilsen'' Istanbul Arabesque Project yorumu

Geçtiğimiz yıl yayınladığı "Sende Kalmış" albümüyle 10. yılını kutlayan, Türkiye'nin ilk arabesk grubu Istanbul Arabesque Project, müzikal kariyerine 'Bir Bilebilsen"i eklemekten gurur duyuyor.

Pandemi sebebiyle grubun sadece 3 üyesi ile bir müzik stüdyosunda çekilen klip yayına girdi. Istanbul Arabesque Project şarkının önceki versiyonlarından farklı olarak düzenlemede davul, gitar ve bas gitarı öne çıkardı.