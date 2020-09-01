Cemal Süreya yapıtları yeniden Can Yayınları'nda

Beni Öp Sonra Doğur Beni, kanla yıkanmış kelimelerden sevda sözlerine, kimsenin dokunamayacağı suçsuz coğrafyalardan bir çay bahçesinden manzaralara Cemal Süreya’nın geniş dünyasını ustaca resmettiği bir panorama.

Yazar: Cemal Süreya

Dizi: Can Modern

Tür: Şiir

Sayfa sayısı: 88

Fiyat: 11,00 TL

Göçebe

1965 tarihli kitabı Göçebe’de Cemal Süreya eski uygarlıklardan Ortaçağ’a ve modern çağlara uzanıyor, günlük hayatla şiirin zamansız âlemi arasında dolaşıyor.

Yazar: Cemal Süreya

Dizi: Can Modern

Tür: Şiir

Sayfa sayısı: 56

Fiyat: 11,00 TL

Güz Bitigi

Güz Bitigi, o kitabın melankolik güz havasını kışa tamamlar. Düzyazıdan şiire, beyite ve şarkıya birçok ifadeyi birleştiren Güz Bitigi aslında tek bir şiirdir, Cemal Süreya’nın son ve evrensel şarkısıdır.

Yazar: Cemal Süreya

Dizi: Can Modern

Tür: Şiir

Sayfa sayısı: 56

Fiyat: 11,00 TL

Sevda Sözleri

Sevda Sözleri, Cemal Süreya’nın öğrencilik yıllarında başlayan ve ölümüne kadar devam eden şiir hayatında yayımladığı tüm eserlerin yanı sıra, dergilerde ve mektuplarda kalmış, bazısı adsız ve yarım bırakılmış şiirleri de bir araya getiriyor.

Yazar: Cemal Süreya

Dizi: Can Modern

Tür: Şiir

Sayfa sayısı: 376

Fiyat: 32,00 TL

Sıcak Nal

Bu kitaptaki şiirler Cemal Süreya’nın güz mevsimine ait. Erken kaybettiği dostları Edip Cansever ve Turgut Uyar’dan söz eden, türbeleri dolaşan ve “Yaşadım, Tanrım,” diye hayatının muhasebesini yapan şairin Sıcak Nal’daki tüm dizelerinde aynı melankolik hava esiyor.

Yazar: Cemal Süreya

Dizi: Can Modern

Tür: Şiir

Sayfa sayısı: 56

Fiyat: 11,00 TL

Üvercinka

Üvercinka, Türkiye’de modern şiirin ifadesine yeni bir soluk getirecek olan genç bir şairin 1958 tarihli ilk kitabı; İkinci Yeni’nin kırılma noktalarından biri.

Yazar: Cemal Süreya

Dizi: Can Modern

Tür: Şiir

Sayfa sayısı: 64

Fiyat: 11,00 TL

CEMAL­ SÜREYA,­ 1931’de­ Erzincan’da­ dünyaya ­geldi. ­Haydarpaşa ­Lisesi’nden­ sonra ­Ankara­ Üniversitesi’nde­ Maliye­ ve­ İktisat­ Bölümü’nü­ 1954­ yılında­ bitirdi.­ İlk­ şiiri­ “Şarkısı-Beyaz”­ Mülkiye­ dergisinde­ yayımlandı. 1954’te ­göreve ­başladığı Maliye­ Bakanlığı’nda ­müfettiş ­yardımcılığ­ı­ ve­ müfettişlik­ yaptı;­ 1965’te­ ayrıldığı­ göreve­ 1971’de­ döndü,­ 1982’de­ Maliye­ Tetkik­ Kurulu’nda­ başmüfettişlikten­ emekli­ oldu.­ Süreya,­ modern­ Türk şiirinin­ en­ belirleyici ­ve ­yenilikçi­ akımlarından­ İkinci ­Yeni’nin­ önde ­gelen­ isimlerindendir.­ 1961­ yılında ­Papirüs dergisini­ kurdu, bu ­dergi­ 1981’e­ kadar­ aralıklı­ olarak­ yayımlandı. ­Yazarlık ­hayatı ­boyunca Oluşum, Pazar Postası, Yeditepe­ gibi ­birçok­ yayında­ şiirler,­ yazılar ­kaleme­ al­dı. Üvercinka ­ (1958) ­ adlı ­ şiir ­kitabıyla ­Yeditepe ­ Şiir ­ Ödülü’ne,­ Göçebe­ (1966) ile ­ Türk­ Dil ­Kurumu­ Edebiyat ­Ödülü’ne­ layık ­görüldü.­Toplu ­şiirleri ­Sevda Sözleri­ (1984)­ adıyla­ yayımlanan­ Süreya,­ 1990’da­ İstanbul’da­ hayatını­ kaybetti. ­Eşi­ Zuhal­ Tekkanat’a ­yazdığı ­On Üç Günün Mektupları­ (1990)­ ölümünden­ sonra­ yayımlanmıştır.