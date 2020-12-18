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18.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çernobil için UNESCO girişimi

Ukrayna hükümeti, 1986’da nükleer enerji santrali kazasının yaşandığı Çernobil’i UNESCO Dünya Mirası olarak belirlemek istiyor.

Çernobil için UNESCO girişimi

Hyperallergic’te yer alan habere göre yaşanan kazanın ardından Çernobil ve komşusu Pripyat tahliye edilmiş ve bölge bir ‘hayalet şehre’ dönmüştü. Ancak şehir, ilerleyen yıllarda turistlik bir yer haline geldi ve 2019 yılında yayınlanan “Çernobil” adlı mini diziyle turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Ukraynalı yetkililer, sadece geçen yıl 124 bin turistin bölgeyi ziyaret ettiğini vurguladı. Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko ise “Çernobil’in Dünya Mirası olarak ilan edilmesi bölgeyi bir nükleer felakete karşı uyaracak bir hafıza yeri olarak dünyaya tanıtılmasını sağlayacak” dedi. Tkschenko, hükümetin bu teklifi önümüzdeki aylarda önereceğini ancak nihai kararın 2023’e kadar alınabileceğini söyledi.

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