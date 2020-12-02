Contemporary İstanbul gösterimleri online gerçekleşecek

Türkiye’de birçok şeyi ilk kez topluma ve sanat dünyasına sunan CI’ın gene bir başka yeniliği olarak; online fuar virtual.contemporaryistanbul.com, 19-20 Aralık tarihlerinde ön gösterim, 21 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında ise genel ziyaretçiye açık olarak yapacak. Fiziksel fuar ise tüm dünya üzerinde etkili olan Covid - 19 pandemisi nedeniyle İç İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni önlem paketine uygun olarak 2021 ilkbaharında yapılacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli değişiklik kararı ile ilgili yaptığı açıklamada;

“Açıklanan yeni önlemleri hep birlikte izledik. Bu önlemler bizim katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizden başlayarak tüm dostlarımız yanında İstanbul’un sanat ortamı için en verimli ve uygun kararı verebilmek adına planlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirdi. Yarın açabilecek kadar hazır ve istekli olmamıza rağmen, mevcut koşullarda fuarımızı başlatmanın, sanat gibi yapıcı, yaratıcı ve iyimserlik yüklü bir ortamın doğasına uymayacağı kanısına ulaştık.

Contemporary Istanbul 15.yaşında, 2020 yılında sanal olarak gerçekleşecek. Virtual Contemporary Istanbul 19 Aralık’ta başlıyor.

Biz fuarlarımızın toplumsal yaşantımıza renk olmasını, güç katmasını, umut getirmesini diliyoruz. Ülkemizdeki çağdaş sanat ortamını en iyi seviyeye çıkarmak ve geliştirmek düşüncesiyle Contemporary Istanbul’u 2020 yılında, 15. yaşında, daha iyi ortamı arayan umutlarımızla Aralık ayına aldık. Kasım başında gerçekleştirdiğimiz Danışma Üst Kurulu toplantısında Aralık ayı için çalışmalarımızı sürdürmeyi kararlaştırdık. Fiziki fuarımızı Nisan - Mayıs 2021 ayları gibi daha ışıklı, canlı, umut dolu ilkbahar günlerine taşıyoruz. Böylece katılımcılarımız artacak, fuarımızın uluslararası boyutu güçlü kalacak, toplumsal işlevi etkinleşecektir. Kararlarımızı İstanbul’un geleceğini de düşünerek sanatın birleştirici, onarıcı, iyilikçil, yapıcı niteliklerine koşut olarak hep birlikte almaktan mutluluk duyuyoruz.