CSO’nun yeni binasında ilk konser heyecanı

Dünyanın en köklü orkestralarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni konser salonu dün akşam açıldı. 194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasının tarihi açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle açılışta sınırlı sayıda davetli yer alabildi. Açılışın ardından dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşler Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde konser verdi.

Donizetti Paşa’nın “Mecidiye Marşı”, Guatelli Paşa’nın “Aziziye Marşı”, Wolfgang Amadeus Mozart’ın solistliğini dünyanın en iyi piyano ikililerinden olan Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin yaptığı “İki Piyano ve Orkestra İçin Konçerto”su, Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu”, Ahmed Adnan Saygun’un “Özsoy Operası Uvertürü”, Francesco Cilea’nın “Del Sultano Amurate”, Georges Bizet’nin “Habanera”, Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe”si seslendirildi.

2023 kişilik salon

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada “Dünyadaki emsalleriyle yarışacak şekilde inşa edilen CSO Konser Yerleşkesi 15,4 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşmaktadır. Bu projede 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 600 kişilik tarihi salon, sergi salonu, hediyelik eşya mağazası ve 10 bin kişilik açık konser salonu mevcuttur. Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası sanatseverler için bir sanat ve müzik vahasına dönüşecektir” dedi. “Türk müziği kadim birikimin, asırlık yolculuğumuzun, bin yıllık hikayemizin özü ve özetidir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Tüm müzik dalları kültür deryamızı zenginleştiren birer nehir olarak görmemiz gerekir. Itri’nin yeri neyse Karacoğlan’ın yeri orasıdır. Dede Efendi ne kadar hürmete layıksa Aşık Veysel de öyledir. Hafız Saadettin Kaynak ne ise bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ustaya aynı şekilde minnettarız.”







