Denizden esen caz

Akdeniz çanağında caz müzik, ılık esintiler eşliğinde ve yıldızlar altında müzisyenler solo ve grup performanslarıyla bu yıl da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Kaş’ın doğası eşliğinde Setur Marina’da gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali’nin üç güne yayılacak programı açıklandı. Programa göre caz müziğin önemli vokallerinden Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik, piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen; Can Kozlu, Sattas, Kolektif İstanbul ve Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca caz severlerin karşısında olacak. Korona tedbirleri kapsamında konserler için kısıtlı sayıda bilet satışı yapılacal. Biletler, www.biletix.com üzerinden alınabilecek.



Program kapsamında İstanbul müzik hayatına pek çok yeni ismi kazandıran Pozitif’in kurucularından, 2013’te yaşamını yitiren Mehmet Uluğ’un anısına Kaş’ta kurulan müzik evi MUME (Mehmet Uluğ Müzik Evi) bu yıl session’lara ve farklı müzik gruplarının emprovizasyon çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Dinleyiciye açık olan bu etkinlikler, festivalin en çok beklenen programlarından.