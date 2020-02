Digilogue’un katkılarıyla hazırlanan Sónar+D ilk isimlerini açıkladı

Yeni görsel-işitsel gösterim alanı bu sene ilk kez Sky Lounge’da ziyarete açılıyor. Sky Lounge’un bir kısmı ise de KARMA Lab ve Garage Atlas’ın da aralarında bulunduğu öncü VR kolektifleri tarafından getirilen VR çalışmaları ile kaplanacak. Teknoloji severleri bambaşka gerçekliklere götürecek olan VR çalışmaları, onlara eşlik eden Artırılmış Gerçeklik (AR) çalışmalarıyla da beraber büyük bir gerçeklik laboratuvarı görevi görecek.

NohLab tarafından, doğal bir fenomen olan ufuk çizgisinden ilham alınarak tasarlanan in-line, AR ve Karma Gerçeklik (MR) alanında çalışan bir XR teknoloji firması olan Holonext’in Human Body Augmentation ve AR Portal Experience çalışmaları; Sónar+D’ye lokomotif olacak üç modeliyle Zaxe, teknik bilgi, ekipman veya ekip gerektirmeden yüksek ses kaliteli canlı yayının ne kadar kolay yapılabildiğini gösterip, katılımcılara dilerlerse kendi kısa performanslarını sergileme ve canlı yayınlama imkanının sağlanacağı Dijital Sahneler, Zuhal Müzik’in teknolojinin uç noktalarını deneyimleyebileceğiniz Z Booth konsepti, bireylerin, kuruluşların ve girişimlerin ‘görsel ve metinsel içerik’ üretim süreçlerini hızlandırmayı, yönetim, üretim ve yayınlama maliyetlerini azaltmayı amaçlayan çevrimiçi yayıncılık platformu olan Joker, ışık ve zaman ilişkisini sorgulamaya iten ve ışığın yokluğunda nasıl zamanı gözlemleyebileceğimizi araştıran Lacuna, Roland SH-101 synthesizer ile üretilen midi notalarını, ses frekanslarını ve nota renk verilerini, dalga formları, displacement dokulara ve soyut geometrik formlara dönüştüren Motus Lumina tarafından tasarlanmış gerçek zamanlı bir görsel-işitsel enstalasyon GAIA Ø FAZ, Oculus Quest dahilindeki Tilt Brush programını kullanarak yeni bir feminist anlatı oluşturan Eda Sütunç’un New Ancestors: Extended Notes on the Riot projesi, Under1min kolektifinin sanatçıları Karakter ve Berkan Alkan’ın doğu kültürünün motiflerini batılı yapay gerçeklik animasyon akımı ile canlandırdığı eseri “Forbidden Knowledge”, ana ilham kaynağı hidrojenin bir fazı olan metalik hidrojenin oluşum sürecinden gelen dijital sanat eseri ABSOLUTE ZERO, deneyimleyeni görsel - işitsel ve duygusal karmaşa ortamından koparan, dingin, minimal ve pastoral bir VR deneyimi Serene,Koç Üniversitesi Karma LAB tarafından hayata geçirilen First Encounter, Rainbow Bridge, Reliefs of Sebasteion, Post-Cube VR Art Gallery ve Isles of Emotion, Muse VR tarafından üretilen görsel belgeler ve günümüze ulaşmış tanıklıklar yoluyla edinilen bilgiler ışığında oluşturulmuş objeler içeren sanal gerçeklik tecrübesi projesi “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk”, dijital miras konusu odaklı biçimsel temsil çalışmalarına dayanan sanal gerçeklik ortamında bir yapboz oyunu HeritageVR ve bizleri müzelerin geleceğini sorgulamaya davet eden projeleri 2020: Interactive Virtual Museum ile MEKÂN • SPACE katılımcılara hem öğrendikleri hem paylaştıkları hem de deneyimlediği alanlar yaratmaya hazırlanıyor.

İnteraktif enstalasyonlar

Fotoğrafçı, müzisyen ve kendi basit makinelerini tasarlayan bir coder olan Ersan Arslan’ın “Üniteler” serisinin ilk çalışması olan ve aynı merkezden kumanda edilen 20 adet motora arduino yazılım programı kullanılarak komut verilen robotik bir sistem “The Black Units V1.2” ve aynı serinin ikinci çalışması olarak karşımıza çıkan ve insanların interaktif olarak katıldıklarında, hareketli aynalar karşında yansıma ve yansıtma, zamanda algısal kırılmalar ve aynalara takılan kameralar aracılığı ile aynaların da insanlar karşısında yaşadığı tecrübeleri göstermeyi amaçlayan “The Refract Units V2”nin yanı sıra; bir kaldırımın sesi nasıl olabilir? İşitsel bir ritmi var mıdır? gibi soruları irdeleyen B. Beste Kopuz ve Arek Qadrra’nın interaktif enstalasyonu Traces of Rhythms, Cansu Dönmez’in 6000 adet beton legodan oluşan, iktidarın gücünden beslenen ve onun rüzgarına kapılmış hayalperestlerin eline kalanı temsil eden projesi “İmkansız Oyun” ve daha pek çok proje Sónar+D kapsamında sergilenerek sanatseverlerle buluşacak.

Ufuk açıcı paneller

En merakla beklenen performanslardan biri olan Actress ile gerçekleştirilecek söyleşi, OMM Sergiler Direktörü Zeynep Birced ile etkinliklerden sorumlu Umut Özcan’ın katılacağı ve Lalin Akalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek; OMM’un klasik kavramlardan uzak, tanımsız ve keşfedici müzecilik metodolojisi üzerinden, değişen müzecilik değer yargılarının masaya yatırılacağı; sanat üretimi ve pratiklerinde deneyselliğin önemi, mülkiyet ve merkezi otorite kavramları üzerinden paylaşıma açık sanat anlayışı, demokratik erişilebilirlik ve eşit haklar sunan bir müze olmanın ne demek olduğunun anlatılacağı ‘’De-centralization of Museum Institution’’ paneli, yakın zamanda Berk Özmen ve Serkan Gündüç tarafından kurulan ve Türkiye’nin en önemli bilet satış platformlarından bir tanesi haline gelen BUGECE’nin başarı hikayesinin paylaşılacağı “Bir Girişimcilik Hikayesi”, son yıllarda en hızlı çıkış yapan sanatçılardan biri olan Nova Norda’nın da katılacağı ve değişen teknolojiyle her çağda kendini yenileyen müzik sektörünün geldiği son durumun değerlendirileceği ve dijital çağda başarılı olmanın yollarının konuşulacağı “Dijital Çağda Müzik Dağıtımı ve Pazarlama” paneli, “Savaş Sonrasi 50 Yılda, Siyasal Ekonomik Sosyolojik ve Teknolojik İlerlemeler Doğrultusunda Müziğin Evrimi” konu başlığıyla pazarlama iletişimi alanındaki dehasıyla tanınan Levent Erden’in konuşması, Discwoman kurucu ortağı Umfang - Emma Olson’a İstanbul’un yükselen yeteneklerinden Ece Özel’in eşlik edeceği; toplumsal cinsiyet ve teknolojiler arasındaki ilişkinin yeniden şekillendiği ve kadın-makine ilişkisinin her gün daha da geliştiği günümüzde aktif kadın sanatçılar olmak hakkında yapacakları konuşma, Furkan Temir ve Levent Erden’in; ‘’Makinaların gerçeği etkileyebileceği düşünülmüş müydü?’’ ‘’Artırılmış Gerçeklik ya da belki yeni gerçeklik günlerinde sanatı, ticareti ve eğlence endüstrisini neler bekliyor?’’ sorularının cevaplarını arayacağı “Artırılmış Gerçeklikle Gerçeği Şekillendirmek” paneli ve daha birçok merak uyandırıcı konunun konuşulacağı paneller Sónar+D kapsamında katılımcılarını bekliyor.

Hem öğreten hem de uygulama alanı sunan atölyeler…

İnovatif düşüncenin çağdaş ve güncel dönemlerini keşfetmek için kullanıcı odaklı, öğrenme tabanlı ve tasarımcı karşıtı deneyim tasarımı üretim süreçlerini araştırmayı odağına alan ve Onur Karaduman tarafından verilecek “The Game of Game Design” atölyesi, katılımcıların elektronik müzik prodüksiyonu yaratımının tüm adımlarına yakından tanıklık etmesine imkan sunacak. Yeni nesil Roland Jupiter serisi synthler temel alınarak hazırlanan “Synthesize me Powered by Roland TR” atölyesi, sunumunda, görsel iletişim ve teknolojik gelişmeler üzerinden multidisipliner bir alanda grafik tasarımcının rolünü ele alan ve DECOL Akademi’den Amir Ahmadoghlu tarafından verilecek “The Role of Graphic Designer in Multidisciplinary Arts and Design”, Ahmet Said Kaplan ve Alican Okan tarafından gerçek zamanlı görsel programlama dili olan TouchDesigner ve müzik üretimi/ses tasarımı yazılımı Ableton Live arasında kurulan senkronize sistemler ile etkileşimli enstalasyonlar ve görsel-işitsel performansların kavramsal ve teknik taraflarını aktaracakları “Creating AV Performances & Installations”, yapay zekaya ne kadar güvenebiliriz? Onu kandırabilir miyiz? Günümüzde yapay zekanın olumsuz kullanımları ile ilgili bu gibi sorulara yanıt arayan “Defending Against Artificial Intelligence”, bir sanat ve tasarım kooperatifi nedir nasıl işler? Sanatçıların ortak çalışmasının zorlukları ve faydaları nelerdir? gibi sorulara cevap arayacak atölye ‘’How to Cooperate and Co-design In New Media Arts:DECOL’’, yeni medya sanat eseri “Forbidden Knowledge”ın arkasındaki yaratıcı sürecin paylaşılacağı atölye “Audio Visual Collaboration | Creating A New Media Artwork”, Ableton Live ve Derivative TouchDesigner yazılımlarının birbirleri ile pürüzsüzce bağlanarak görsel-işitsel bir birleşik materyal yaratmada nasıl etkili olabileceği üzerinde duracak atölye “Building a Digital Audiovisual Synthesizer with Ableton Live & TouchDesigner”, MUSE VR’ın kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni Talat Alkan’ın interaktif hikayeciliğin sanatta kullanımı ve çalışmaların mutfağı hakkında deneyimlerini paylaşacağı “Art As an Interactive Narrative”, katılımcıların öğrenme yolculuklarının farkına varmasını ve internet çağında özgürleşen öğrenme deneyimleri hakkında farkındalığa sahip olmasını amaçlayan atölye “Learning to Learn in the Internet Age”, günümüzün en popüler dijital ses istasyonlarından Ableton temel alınarak hazırlanan ve katılımcıların Ableton’un temel içeriğiyle modern müzik üretim sürecini hızlı bir şekilde görüp, Akai ve Native Instrument’in yeni nesil kontrol yüzeylerinin iş akışına sağladığı katkıları deneyimleyecekleri atölye “Beat to Groove: Making of a Track using Ableton”, beraber yaratmak ve karşılaşmaların gücü üzerinde çalışmak için çağrı niteliği taşıyan atölye “In the Gap of Data World: Connectedness” ile katılımcılar yine İstanbul’un önde gelen kurumları tarafından müzikten yapay zekaya birçok farklı alanda hem öğrenebilecekleri hem uygulayabilecekleri pratikler kazanma fırsatı yakalayacak.