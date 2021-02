Dijital sanat eseri için müzayede

Kripto sanat pazarına giriş yapan Christie’s Müzayede Evi, 25 Şubat’ta başlayacak “Beeple | The First 5000 Days” başlıklı müzayedesinde “Everydays: The First 5000 Days” isimli dijital eseri satışa hazırlanıyor. Sanatçı ve grafik tasarımcı Beeple lakaplı Mike Winkelmann tarafından üretilen eser için yapılacak müzayede 25 Şubat’ta başlayacak ve 11 Mart’a kadar online olarak sürecek. Açılış fiyatı 100 dolar olacak eser için tahmini bir fiyat aralığı yapılmadı.

13 yılda yapıldı

Satışa çıkacak dijital kolaj, Beeple’ın 2007 yılından 2021 yılına dek 13 yıl boyunca her gün birini ürettiği 5000 farklı resimden oluşuyor. Kolajda Donald Trump ve Mao Zedung gibi siyasi liderlerin sürreal çizimlerinin yanı sıra Pokemon ve Mickey Mouse gibi çizgi film karakterleri de yer alırken güncel olayları aktaran desenler de görülebiliyor. Şifreli olan “Everydays: The First 5000 Days” adlı eser açık artırma sonuçlandığında kripto para gibi değerli verilerin saklandığı blockchain teknolojisi ile kayıt altına alınacak. Bilgiler ise eseri satın alan kişiye aktarılacak.

Blockchain ve sanat

Christie’s müzayede evinin Beeple satışından sorumlu yetkilisi Noah Davis Artnews.com’a yaptığı açıklamada “Blockchain teknolojisinin sanat dünyasında önemli bir rol oynayacağı anlaşıldı. Henüz bu teknolojinin dünyaya yapacağı etkiyi anlamanın çok başındayız” diye konuştu. Geçen aralık ayında kripto sanat platformu Nifty Gateway’in düzenlediği açık artırmada Beeple’ın “Everydays” serisinden 21 eseri 3.5 milyon dolara satılmıştı. Beeple’ı ‘dijital sanat topluluğunun lideri’ olarak nitelendiriliyor.

‘Tarihi satış’

“Everydays: The First 5000 Days” eseriyle ilgili Beeple, “Eskiz olarak çalışmaktansa daha avantajlı olan 3 boyutlu yöntemler kullanarak güncel olaylara gerçek zamanlı bir yorum yapmak istedim. Dijital sanat dünyasını böylesine tarihi bir satışla temsil etmekten onur duydum” dedi.