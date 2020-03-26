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26.03.2020 - 12:17 |

ENKA Sanat etkinik arşivini açıyor

ENKA Sanat, etkinlik arşivini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde başlayacak paylaşımların ilki, ENKA Sanat ve Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Tiyatrosu’nun ve İstanbul Tiyatro Festivali’nin 1980’lerden Günümüze Yolculuğu” başlıklı panel olacak.

ENKA Sanat etkinik arşivini açıyor

ENKA Sanat, etkinlik arşivini dijital ortama taşıyarak, Türkiye’nin kültür-sanat iklimine katkı sunmaya devam ediyor. Sanatseverler ile online ortamda buluşacak ilk etkinlik, ENKA Oditoryumu’nda 29 Ocak’ta gerçekleşen, “Türkiye Tiyatrosu’nun ve İstanbul Tiyatro Festivali’nin 1980’lerden Günümüze Yolculuğu” başlıklı panel olacak. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tarafından hazırlanan ve ENKA Sanat’ın katkılarıyla Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Dikmen Gürün’e Yazılar kitabı vesilesiyle gerçekleştirilen panel, ENKA Sanat’ın Youtube kanalı üzerinden, 27 Mart’tan itibaren ücretsiz izlenebilecek.

 

Tiyatro belleğine büyük katkı

ENKA Sanat ve Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde, Kerem Karaboğa moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Genco Erkal, Özlem Hemiş, Kerem Kurdoğlu, Yeşim Özsoy, Şahika Tekand ve Leman Yılmaz gibi sektör profesyonelleri ile duayen sanatçılar konuşmacı olarak yer alıyor. Etkinlikte, Türkiye Tiyatrosu için önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün, akademik çalışmalarının yanı sıra, 20 yıl boyunca direktör olarak görev yaptığı festivaldeki çalışmaları da odağa alınıyor. Panelde, festivale damgasını vuran yerli ya da ortak yapımların üretim süreçlerinde yer almış sanatçıların da katkılarıyla 1980'lerden günümüze ülkemiz tiyatro ikliminin şekillenmesinde Dikmen Gürün’ün ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin rolü ve etkileri görünür kılınıyor.

ENKA Sanat, ilerleyen günlerde arşivinden en özel etkinlikleri izleyicilerle paylaşmayı sürdürecek. 

Etkinlik arşivi için tıklayın

ENKA Sanat etkinik arşivini açıyor

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