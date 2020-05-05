ENKA Sanat'tan kültür sanat sohbetleri

ENKA Sanat’ın instagram hesabından canlı yayınlanacak ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerinin konuk olacağı “Çiğdem Erken ile 21.15 sohbetleri” serisinde, kültür sanat sektörünün dünü, bugünü ve yarını konuşulacak, koronavirüs salgınının etkileri ve gelecek öngörüleri paylaşılacak. Her hafta salı günleri tiyatro, cuma günleri ise müzik sohbetleri izleyiciyle buluşurken, sanatçıların canlı performansları da izlenebilecek.

Her Salı Tiyatro, Her Cuma Müzik Konuşulacak

5 Mayıs Salı akşamı gerçekleşecek canlı yayın serisinin ilk konuğu başarılı oyuncu ve sunucu İlker Ayrık olacak. Kariyerini sinema, TV ve tiyatro gibi alanlarda sürdüren oyuncu, kendisinin de rol aldığı ve son dönemde kadrosuyla öne çıkan tiyatro oyunu Keşanlı Ali Destanı’ndan kurucusu olduğu Pervasız Tiyatro’ya kadar pek çok konuda merak edilenlere değinecek.

8 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşecek canlı yayının konuğu ise bugüne dek sayısız projeye imza atan, ödüllü müzisyen, prodüktör, aranjör, besteci ve söz yazarı İskender Paydaş olacak. Sanatçı, geçmişten bugüne müzik üzerine çalışmalarından bahsedecek, müzisyen olmak isteyen genç yeteneklerle tavsiyelerini ve tecrübelerini paylaşacak.

12 Mayıs Salı akşamının canlı yayın konuğu olacak başarılı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yetkin Dikinciler, tiyatro ve sinema üzerine yoğunlaşan kariyerinden bahsedecek ve güncel konular üzerine görüşlerini ve yorumlarını paylaşacak.

15 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşecek canlı yayında, Redd grubunun solisti, söz yazarı, besteci Doğan Duru konuk koltuğuna oturacak. Duru, yeni albümü ve Redd hakkındaki soruları yanıtlayacak.