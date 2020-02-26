Erdost’a veda

Sol Yayınları’nın kurucusu, şair ve yazar Muzaffer Erdost, dün yaşama veda etti. 18 Eylül 1931’de Tokat’ta dünyaya geldi. Lise eğitimine Sivas’ta başladı, son sınıftayken Çorum’a gitti ve liseyi orada bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitim aldı ve buradan 1956’da mezun oldu.



Erdost, fakültenin son sınıfında Pazar Postası’nda çalışmaya başladı. Üniversiteyi bitirince de meslek olarak gazeteciliği seçti. Yaşamı boyunca gazetecilik, yayıncılık yaptı ve kitabevi işletti. Sadece yedek subayken Şemdinli’de veterinerlik mesleğini yaptı. Fakülte öğrenciliği yıllarından başlayarak, Ankara’da çıkan Evrim (1953-54), Pazar Postası (1957-59), Ülke (1960), dergilerinde yazı işleri müdürlüğü ve yayın yönetmenliği yaptı. 1958’de başladığı yayıncılık deneyimi 1960’ya kadar sürdü. 1958-63 yılları arasında Ulus gazetesinde çalıştı. 1964’te kurduğu Sol Yayınları’nı, Türk Ceza Yasası’nın 142. maddesine aykırı eylemde bulunmaktan hüküm giydiği 1971 yılına kadar yönetti. 1974 yılında af yasası ile ceza evinden çıkınca yeniden yayıncılığa başladı. 12 Eylül döneminde gözaltına alındıktan sonra dövülerek öldürülen Onur Yayınevi’nin sahibi kardeşi İlhan Erdost’un anısını yaşatmak amacıyla kendi adıyla kardeşinin adını birlikte kullanmaya başladı. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı yaptı (1989). Ankara’da İlhanilhan Kitabevi’ni kurdu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurucu üyesiydi.



İkinci Yeni’nin isim babası



Erdost, 1950’den başlayarak şiir, öykü, deneme ve eleştiriler kaleme aldı. Yazılarında, toplumsal sorunlar, Türkiye ve Osmanlı tarihi, tarım, faşizm ve demokrasi konularına eğildi. 1952’den sonra edebiyat alanındaki etkinliklere ağırlık verdi. Muzaffer İlhan Erdost’un şiir ve yazıları Son Havadis ve Cumhuriyet gazeteleri ile Hisar, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikâyeler, Açık Oturum, Kaynak, Mavi, Yön, Türk Solu, Dost Ülke, Papirüs, Türkiye Yazıları, Edebiyat ve Eleştiri’nin aralarında olduğu dergilerde yayımlandı. Bir yazısının başlığı ile İkinci Yeni şiir akımının adını koydu ve destekleyicileri arasında yer aldı.



Hafta sonu Çelenk’in cenazesindeydi

Muzaffer İlhan Erdost, geçen cumartesi günü, Deniz Gezmiş’lerin avukatı Halit Çelenk’in yaşamını yitiren eşi Şekibe Çelenk’in cenaze törenine katılmış ve bir konuşma yapmıştı.