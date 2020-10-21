Fişekhane'de Başka Sinema günleri devam ediyor

Fişekhane tarihi taş binasında, Başka Sinema iş birliği ile haftanın üç günü farklı kategorilerde bağımsız filmleri izleyiciye sunuyor. 2020 yapımı fantastik komedi Palm Spirings, kendi ülkelerinde her biri ayrı birer efsane olan dört isim; Compay Segundo, Ruben Gonzales, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo ve Eliades Ochoa ve kurdukları unutulmaz grup “Buena Vista Social Club” ödüllü belgeseli, 2019 yapımı “David Copperfield’ın Çok Kişisel Hikayesi”, 20 yüzyılda fizikte çığır açan bir kadının hikâyesini anlatan “Radyoaktif”, usta yönetmen Federico Fellini'nin başyapıtları arasında yer alan “8 Buçuk” ve yine 2020 yapımı aksiyon korku kategorisinde “Peninsula” Ekim ayının seçkileri içinde yer alıyor.

Eğlence, kültür-sanat ve gastronomiyi tarihi atmosferinde buluşturan Fişekhane, şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirirken, zengin etkinlik takvimiyle, her yaşa ve her beğeniye dokunan, birbirinden farklı ve ayrıcalıklı konseptler sunuyor.

Fişekhane, sinema günleri ile, doğal ve temiz hava sirkülasyonuna sahip ferah ortamının yanı sıra tüm hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar uygulayarak, ziyaretçilere güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir film seyri imkanı sunuyor. Taş Bina’da yer alan sinemada sınırlı sayıda misafir kabul ediliyor.

Detaylı program ve biletlere Biletix’ten ulaşmak mümkün.

Program:

21 Ekim – Palm Springs

23 Ekim – Buena Vista Social Club

24 Ekim – David Coperfield’in Çok Kişisel Hikayesi

28 Ekim – Radyoaktif

30 Ekim – 8 Buçuk

31 Ekim – Peninsula