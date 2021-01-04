Hong Konglu sanatçı Isaac Chong Wai’nin “Geleceğin Provası: Lidersiz” kişisel sergisi 6 Ocak-1 Şubat 2021 tarihleri arasında Tarabya Kültür Akademisi ve Zilberman’ın desteğiyle Bilsart’ta sergilenecek. Berlin’de yaşayan sanatçı Isaac Chong Wai çalışmalarında kişisel ve küresel olaylardan yola çıkarak kolektivizm ve bireycilik, jeopolitika, göç, tarihsel travma, kimlik politikaları ve kamusal alan temalarını işliyor. 2020 ve 2021’de İstanbul’daki Alman Büyükelçiliği ve Goethe Enstitüsü tarafından Tarabya Kültür Akademisi Bursuyla ödüllendirilen sanatçı İstanbul’daki sergisinde performans, video, baskı işleri, neon ışıklar ve yerleştirmeler gibi bir dizi yeni çalışma ve “Sahneler” adlı bir dizi konuşma gerçekleştirecek.

Sergi gazetesi

Chong’un son performansı “Geleceğin Provası: Lidersiz” (2020) totaliter bir liderin olmadığı bir geleceği ve kolektivizm, merkeziyetsizleşme ve diğerkamlık alanlarını nasıl etkileyebileceği üzerinde duruyor. Lidersiz bir dünya ortaya koyan sergi, izleyicisini güçsüzlükle; cevapsız taleplerle, bireysel özgürlüğün reddiyle uzlaştırıyor. Bu bağlamda, bireycilik kolektif bir biçimde yeniden tartışılıyor. Serginin ilk bölümünde Evrim Altuğ, Ceren Ergenç ve Gündüz Vassaf’ın katkılarıyla bir gazete yayına hazırlanacak. “Geleceğin Provası: Lidersiz” canlı performans Meltem Gürlevik, Su Güzey, İsmet Köroğlu, Can Özmen ve Verda Zincirkıran’ın katkılarıyla 6, 11, 13 ve 19 Ocak 2021’de Bilsart’ta sahnelenecek. Çeşitli konuşmacıların yer alacağı ikinci bölüm olan “Sahneler” ise 19, 20, 26 ve 27 Ocak 2021 tarihlerinde Evrim Altuğ, Pia Entenmann, Ceren Ergenç, Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannesu Regenbrecht ve Gündüz Vassaf’ın aralarında olduğu konuşmacıların katılımlarıyla canlı veya dijital olarak gerçekleştirilecek.