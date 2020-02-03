03.02.2020 - 16:00 |
Gökhan Türkmen ve Birkan Nasuhoğlu Kozmonot Bomonti'de
Kozmonot Bomonti her ev sahipliği yaptığı caz pazarlarına ek olarak her Çarşamba ve Cumartesi akşamı alternatif müziğe sahne oluyor.
4 Şubat Salı Gökhan Türkmen & Birkan Nasuhoğlu Sahne Arkası’nda akustik performans ve söyleşi konuğu olacak
5 Şubat Çarşamba Gülinler
8 Şubat Cumartesi Peyk
9 Şubat Pazar İpek Dinç
12 Şubat Çarşamba In Hoodies
16 Subat Pazar Deniz Ozcelik
22 Şubat Cumartesi Yok Öyle Kararlı Şeyler
26 Şubat Cumartesi The Away Days