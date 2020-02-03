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03.02.2020 - 16:00 |

Gökhan Türkmen ve Birkan Nasuhoğlu Kozmonot Bomonti'de

Kozmonot Bomonti her ev sahipliği yaptığı caz pazarlarına ek olarak her Çarşamba ve Cumartesi akşamı alternatif müziğe sahne oluyor.

Gökhan Türkmen ve Birkan Nasuhoğlu Kozmonot Bomonti'de

4 Şubat Salı Gökhan Türkmen & Birkan Nasuhoğlu Sahne Arkası’nda akustik performans ve söyleşi konuğu olacak


5 Şubat Çarşamba         Gülinler
8 Şubat Cumartesi         Peyk
9 Şubat Pazar                İpek Dinç
12 Şubat Çarşamba       In Hoodies
16 Subat Pazar              Deniz Ozcelik
22 Şubat Cumartesi       Yok Öyle Kararlı Şeyler
26 Şubat Cumartesi       The Away Days

 

Gökhan Türkmen ve Birkan Nasuhoğlu Kozmonot Bomontide

Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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