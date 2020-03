"Hislerimizi dışa vurma biçimlerimiz farklı"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Müziğinizde farklı kültürlere dair referanslar var. Bir nevi Doğu ile Batı'nın birlikteliği gibi. Bu yoruma katılır mısınız?

Evet katılıyorum.

Dinleyicinin kulağında bu müzikal seçimin karşılığı sizce nasıl?

Elektronik müziğe her zaman mesafeli olmuş bir kesimin aklına bu birlikteliğin aslanda o kadar da fena bir fikir olmadığı gerçeğinin tohumlarını ekmesi açısından güzel oldu bence. Elektronik müziğin hedonist bir kendinden geçme kültürü olmaktan ziyade bunun yeni dünyanın müziğine giden yolda işe yarar ve güzel bir araç olduğunu da gösterdi diğer yandan. Bu bağlamda işe yaradı diye düşünüyorum.

Özellikle yurt dışındaki müzikseverlere ilginç gelebilecek enstrümanları setlerinizde duymak mümkün. Oralarda nasıl tepkiler alıyorsunuz?

İnanın aynı tepkileri alıyorum. İlginç bir şekilde örneğin Neşet Ertaş'ın bir türküsündeki o küçücük bölüm girdiğinde, Dubai'den Brezilya'ya kadar herkesin içindeki his hemen hemen aynı. Bu hisleri dışa vuruş biçimleri farklı sadece.

Sonar İstanbul 2020 kapsamında sahne alacaksınız. Festivalin bu yıl dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Bizleri nasıl bir performans bekliyor?

Bu festivalde öncelikle ilk kez Ex Nihilo Band olarak sahneye çıkıyoruz, sahneyi Mehmet Özen (Bass) ve Berke Can Özcan (Davul, Perküsyon) ile paylaşıyorum. Sadece yeni albümümü çalacağız, albüm evrenin, Big Bang’den günümüze uzanan hikayesini 10 şarkı ile anlatıyor. Birinci şarkı ilk başlangıcı, ikinci şarkı güneş sisteminin oluşumunu, üçüncüsü dünyanın sonra ilk yasayan mikro organizmaların… ve böylece insanın hikayesinden çıkıp insansız bir dünyanın gelecekteki ütopyasını anlattığımız son şarkıya kadar gidiyor.

Ayrıca bu konsere özellikle bu albüm için Türkiye'den 10 sanatçının ürettiği yaklaşık 1 saatlik animasyon eşlik edecek dev ekranda, yani evrenin oluşumunu hem dinlerken hem görsel olarak olaya tanıklık edeceğiz.

Geçmişte Fazıl Say'ın Black Earth bestesine kattığınız yorumla dikkat çekmiştiniz. Klasik müzik bestelerine bundan sonra da elektronik dokunuşlar yapmayı düşünüyor musunuz?

Tabii ki her zaman bu tarz işler yapmak isterim. Uzun bir süre müzikal yol olarak derin düşüncelerde olduğumdan pratikte o kadar aktif olamadım. Ama şimdi her şey hazır.

Yakın dönem için kafanızda herhangi bir proje var mı?

16 Mayıs'ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında, yukarıda bahsettiğim yeni albümüm Ex Nihilo’yu ilk defa senfonik olarak 17 kisilik bir orkestrayla sahneye koyacağız. İşin kondüktörlüğünü ve hazırlığınıTolga Zafer üstleniyor. Şu an buna konsantreyiz tamamen. Onun dışında çıkmayı bekleyen hazırda yaklaşık 4 Ep ve 5 civarı edit-remix var. Onları insanlarla buluşturmak için can atıyorum.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr