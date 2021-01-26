Institut français'den Fikirler Gecesi'nde 24 saat canlı yayın

Institut français tarafından her yıl Ocak ayının son Perşembe gecesi düzenlenen Fikirler Gecesi’ne bu yıl 75 ülke katılıyor. Katılımcı ülkelerin seçilen etkinlikleri Institut français Paris’in girişimi ile 24 saat sürecek bir canlı yayında tüm dünyadan izlenebilecek. Japonya’dan ABD’ye kadar sohbet, tartışma, müzik ve performansla dolu ve 24 saat sürecek bir Fikirler Gecesi gerçekleşecek.

Institut français Türkiye’nin Ankara, İstanbul ve İzmir ekipleri tarafından hazırlanan etkinliklerin tamamı çevrim içi olacak ve katılım ücretsiz.





17.00 – Konferans: Maxime Rovère ile « Felsefede yakınlık »

Felsefeci yazar Maxime Rovère Dünya’nın yaşadığı bu krizle birlikte varlık ile yokluk’un şekil değiştirmesinden yola çıkarak yakın ve uzak kavramlarını sorgulayacak.

*Etkinlik ODTÜ Felsefe Bölümü ve Charles de Gaulle Lisesi işbirliği ile Zoom ve Facebook’dan canlı olarak Fransızca ve Türkçe simültane çeviri ile gerçekleşecek.

19.00 – Söyleşi : « Türkiye ve Yunanistan’da 18 yaşında olmak »

Türkiye ve Yunanistan’dan 8 lise son sınıf öğrencisi Yakın teması altında dünyaya bakışlarını, onları nelerin yakınlaştırıp nelerin uzaklaştırdığını konuşuyor.

Etkinlikte Türkiye adına Galatasaray, Saint Joseph, Pierre Loti ve Charles de Gaulle Liselerinden 4 öğrenci konuşacak. France Inter’den Caroline Gillet moderasyonu üstlenirken felsefe yazarı Brigitte Labbé de etkinliğe canlı olarak katılacak.

*Etkinlik Fransızca, İngilizce simültane çeviri ile Facebook’dan canlı olarak tüm dünyaya yayınlanacak.

20.00 – Sohbetli konser: Derya Türkan & Sokratis Sinopoulos

Türkiye ve Yunanistan’dan iki kemençe sanatçısı adalardan dolanarak iki ülkeyi birbirine bağlayan bir müzikal dinleti ve sohbet sunacaklar.

*Etkinlik Youtube ve Facebook’dan konsekütif çeviri ile yayınlanacak.

21.15 – Söyleşi : « İstanbul – Strazburg : Kültürle yakınlaşan iki kent »

Bilgi Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim görevlisi Emre Gönen moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide konuklar Selen Ansen, Su Yücel, Canan Akkaya ve Barış Doğrusöz İstanbul ve Strasbourg’un dekor olduğu çift kültürlü yaşamlarını anlatacaklar. İki kentin nasıl bu kadar doğallıkla birbirine bağlandığını, nasıl yaratıcılığın bu iki sanatsal deniz fenerini bugün de birbirine yaklaştırmaya devam ettiğini, otuz yıl önce imzalanan ilk kültürel işbirliği anlaşmasının üzerine bu iki gerçek Avrupa metropolünü birbirine daha da yakınlaştıracak yeni kültürel köprülerin nasıl inşa edilebileceğini anlamaya çalışacağız.

* Etkinlik, Zoom üzerinden Türkçe ve Fransızca simültane çeviri ile gerçekleşecek. Aynı zamanda Institut français de Turquie Facebook hesabından canlı yayınlanacak.